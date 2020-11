Italiaanse toestanden in ziekenhuizen voorkomen door opvang coronapatiënten in zorginstellingen

Verpleegkundige Melissa Raats meet de bloeddruk van mevrouw Koot (foto: Omroep Brabant). vergroot

Instellingen voor langdurige zorg schieten ziekenhuizen te hulp door op grote schaal vervroegd coronapatiënten over te nemen, die iets minder ziek zijn. Sinds het begin van de coronacrisis vingen thuiszorgorganisaties en zorghuizen in Brabant zo al 1300 patiënten op. Mede hierdoor werden 'Italiaanse toestanden' in de ziekenhuizen vermeden, is de overtuiging van het Actiecentrum Overplaatsingen VVT dat deze verhuizingen regelt.

"Goedemiddag, hoe gaat het met u?" Verpleegkundige Melissa Raats legt haar hand liefdevol op de arm van mevrouw Koot. De 86-jarige inwoonster van Bergen op Zoom heeft corona en zit ontspannen in een rode fauteuil. "Echt prima. Donderdag lekker naar huis."

Ze zit op een revalidatie-afdeling van zorginstelling tanteLouise in Bergen op Zoom. Normaal gesproken herstellen hier ouderen na een operatie aan bijvoorbeeld knie of heup, maar nu is deze vleugel omgedoopt tot corona-afdeling. Patiënten die hier liggen zijn te gezond voor het ziekenhuis, maar te ziek om naar huis te gaan.

Zoals mevrouw Koot zijn er veel meer ouderen, die sinds de corona-uitbraak op deze manier in verpleeg- en verzorgingshuizen terechtkwamen. Waar verhuizingen van coronapatiënten tussen ziekenhuizen veel aandacht krijgen, opereert het Actiecentrum Overplaatsingen VVT meer op de achtergrond.

"Ziekenhuizen zitten in capaciteitsnood en wij hebben bedden."

Deze organisatie is midden in de eerste coronagolf opgericht en coördineert de verplaatsingen. En ook nu draait dit actiecentrum volgens Jan-Kees van Wijnen overuren. Hij staat er aan het roer en legt uit hoe het werkt.

Mevrouw Koot wordt liever in het verpleeghuis verzorgd dan in het ziekenhuis:

"Brabantse ziekenhuizen en huisartsen kunnen bellen als ze een patiënt willen aanmelden. Een arts neemt de medische toestand onder de loep en iemand anders coördineert de overplaatsing."

De opnames in revalidatiecentra zijn mogelijk, omdat daar juist leegstand is. Van Wijnen: "Doordat veel operaties zijn geschrapt, hoeven veel minder mensen te revalideren. De ziekenhuizen zitten in capaciteitsnood door de stroom van COVID-19 besmette mensen en wij hebben bedden om mensen van het ziekenhuis over te nemen. Hiermee hebben we vooral in de eerste coronagolf geholpen 'Italiaanse toestanden' te voorkomen. Anders hadden de ziekenhuizen helemaal bomvol gelegen."

Om coronazorg te leveren in deze revalidatiecentra keken verpleegkundigen van tanteLouise tijdens de eerste coronapiek mee op de longafdeling van het Bravis Ziekenhuis. Zo leerden zij volgens Van Wijnen de wereld van COVID-19 kennen. Raats heeft er inmiddels maandenlang ervaring mee en ondervindt de piek van deze tweede golf aan den lijve. "Als er een plek leegstaat, wordt die vaak dezelfde of de volgende dag al opgevuld. Dat zorgt voor druk op de afdeling." Momenteel zijn 138 van de 176 beschikbare bedden bezet.

Mevrouw Koot merkt daar verder weinig van. Terwijl Raats haar bloeddruk meet, oogt de tachtiger rustig en tevreden. "In het ziekenhuis lag ik eerst apart op een kamertje. Hier heb je alles bij de hand en de zusters zijn aardig."

Toch smacht ze ernaar om weer bij haar man te zijn. Gelukkig mag ze donderdag naar huis.

