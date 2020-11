Zes verstekelingen uit Eritrea in vrachtwagen bij grensovergang Hazeldonk

Archieffoto: Niels Penninkhof vergroot

In een vrachtwagen zijn woensdagochtend in alle vroegte zes verstekelingen uit Eritrea aangetroffen. Het zestal werd ontdekt door de Roemeense chauffeur. Die had gezien dat het zeil van zijn vrachtwagen was beschadigd en dat het zegel was verbroken.

De vrachtwagen reed vanuit België richting Nederland. De inklimmers konden zich niet legitimeren en zijn aangehouden. Het gaat om zes mannen variërend van 28 tot en met 35 jaar. Het is onduidelijk wat de eindbestemming van de mannen was.

Dinsdag werden in een vrachtwagen bij Hank ook al zeven verstekelingen ontdekt.

