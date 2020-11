Brengt corona de Olympische Spelen voor marathonman Björn Koreman?

Björn Koreman uit Geertruidenberg tijdens de marathon Eindhoven. vergroot

Het wonderlijke verhaal van hardloper Björn Koreman krijgt binnenkort misschien bijzondere wending. Deze week kreeg hij ineens uit Polen een uitnodiging voor een wedstrijd. Daar gaan meerdere lopers in coronatijd proberen om de Olympische limiet te halen. Dat terwijl Koreman een paar jaar geleden nog een kettingroker was en fanatiek op stap ging.

De 29-jarige hardloper uit Geertruidenberg, die zijn slechte gewoontes al lang heeft afgezworen, ziet zichzelf absoluut in staat om nu de Olympische limiet van 2.11.30 te halen. “Juist door corona heb ik dit jaar grote stappen gemaakt.”

Koreman werkt als accountmanager, door de uitbraak van het coronavirus heeft hij dit jaar vooral vanuit huis in Geertruidenberg gewerkt. Dat maakte het trainen en ook het rusten veel makkelijker. Zo zeer zelfs dat Koreman twee weken geleden uit het niets in Dresden een halve marathon liep in 1.02.44. Met die tijd is hij de 14e Nederlander aller tijden en de snelste van 2020.

“Ik werd in Dresden drie dagen van tevoren uitgenodigd”, zegt Koreman. “Een jaar geleden had ik gezegd dat ik in Polen niet zomaar een limiet voor de marathon zou kunnen lopen, maar dit jaar heb ik me veel verbeterd.”

Onbekend

De marathon is zondagmorgen 6 december in Olesno, dat ligt tussen Wroclaw en Katowice in de buurt van de Tsjechische grens. Koreman kent het parcours nog niet en ook zijn medelopers zijn hem nog niet bekend. “Er lopen twintig mannen en tien vrouwen om die limiet te halen. Die kleinschaligheid is alleen maar fijn.”

Koreman zou eigenlijk komende zondag in zijn eentje met hazen een marathon lopen rond Rijen, met het oog op Olympische kwalificatie. Daarvoor was hij al lang in training. Dat gaat niet door, omdat Koreman zijn pijlen richt op Polen. “Het is een unieke kans op de Olympische limiet.”

