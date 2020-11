Roosendaal grijpt harder in tegen vuurwerkterreur: wijken gaan op slot

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

In Roosendaal geldt vanaf woensdag een noodverordening om de aanhoudende vuurwerkoverlast te bestrijden. In de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand worden vanaf nu mensen geweerd die er ‘niets te zoeken hebben’ en geldt er een nadrukkelijk vuurwerkverbod.

Het is al dagen onrustig in Roosendaal, waar jongeren 's avonds op sommige wijken in de stad zwaar en/of illegaal vuurwerk afsteken. De verordening geldt tot en met 9 december.

Nieuwe maatregelen

Burgemeester Han van Midden kondigde eerder deze week een samenscholingsverbod af voor de hele stad. Ook mag er bij verdenking van vuurwerk worden gefouilleerd. Die maatregelen leken dinsdagavond nog niet veel effect te hebben. Elke avond wordt er zwaar vuurwerk afgestoken. Daarom zijn de maatregelen woensdagavond verder aangescherpt.

Iedereen die niets te zoeken heeft in de betreffende wijken mag daar niet komen. Het toegangsverbod geldt bijvoorbeeld niet voor inwoners of mensen die werken in de betreffende wijken. Ook is het verboden om 'zonder redelijk doel' voorwerpen bij je te hebben die gebruikt kunnen worden als wapen, zoals vuurwerk, glaswerk of stokken.

Arrestaties

De politie heeft woensdagochtend vroeg aan de Elisadonk in Roosendaal een man opgepakt. In zijn huis werd een zak met zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dinsdagavond werden ook al vier mensen gearresteerd na de ernstige vuurwerkoverlast.

De politie was dinsdagavond met enkele tientallen agenten aanwezig in de wijk Langdonk vanwege de ongeregeldheden. Er waren kleine en grote groepen aanwezig. De grootste groep bestond uit zo'n veertig jongens en mannen. Volgens de politie kwamen veel van hen niet uit de wijk.

