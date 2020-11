Geen dranghekken of slagbomen om afgesloten vuurwerkwijken Roosendaal, wel extra controles en boetes

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

Inwoners van Roosendaal worden al dagenlang bestookt met zwaar en vaak illegaal vuurwerk. Om de vuurwerkterreur te laten doven, heeft het gemeentebestuur besloten dat vanaf woensdagavond mensen 'die er niets te zoeken hebben' worden geweerd uit vier verschillende wijken. Er wordt actief door de politie gecontroleerd, maar van dranghekken is geen sprake.

Het gaat om de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand. Er gold al een samenscholingsverbod voor de hele stad en sinds woensdagavond komt daar dus ook een gebiedsverbod in de vier wijken bij.

Meelopers en sensatiezoekers

"Zo willen we meelopers en sensatiezoekers van buiten tegenhouden", legt een woordvoerder van de gemeente uit. "Er komen geen hekken of slagbomen om relschoppers te weren. Nee, we gaan ook geen borden ophangen dat buitenstaanders niet in een wijk gewenst zijn. Dat is aan de politie. Die zal mensen gaan controleren en wegsturen als ze niet thuishoren in een wijk."

Lessen getrokken

Over inzet en tactiek laat een woordvoerder van de politie niets los. "Maar ik verzeker dat er genoeg agenten aanwezig zullen zijn om de noodverordening te handhaven. Onze aanpak kan per wijk en per situatie verschillen. We hebben onze lessen getrokken uit de afgelopen dagen."

Volgens de gemeentewoordvoerder worden mensen niet meteen op de bon geslingerd. Iemand kan per slot van rekening onwetend een 'verboden' wijk ingaan. "Maar wie daarna de aanwijzingen van de politie niet opvolgt, kan rekenen op een boete. Degene die niet wil vertrekken op verzoek van de politie, of iemand die na het wegsturen toch terugkeert in de wijk, loopt het risico op een bekeuring."

