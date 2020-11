Richard haalt 'zijn' Patricia op met hoogwerker voor huwelijksaanzoek

Bijna vijftien jaar nadat ze elkaar voor het eerst zagen, heeft Richard Huijgen (38) zijn grote liefde Patricia ten huwelijk gevraagd. Dat deed hij op een bijzondere manier. Richard verscheen met een hoogwerker bij Patricia's appartement in het centrum van Geldrop.

De twee leerden elkaar kennen tijdens een feest in een manege. Richard was daar dj en Patricia serveerster. "Ik kreeg wel opvallend veel drankjes aangeboden die avond", zegt Richard lachend.

De twee vielen als een blok voor elkaar. Er was alleen een probleem. Het leeftijdsverschil. Patricia was destijds pas 14 jaar en Richard 24. "Dat was not done", zegt Patricia.