Met Diego Maradona was het niet kwaad kersen eten in Mierlo

Met het overlijden van voormalig stervoetballer Diego Maradona, komen de herinneringen bovendrijven bij het personeel van Carlton De Brug in Mierlo. De wispelturige Argentijn logeerde in 2017 als trainer met zijn voetbalteam bijna een maand in het hotel.

ANP & Frits van Otterdijk Geschreven door

Het werden drie onvergetelijke weken voor Mierlo in augustus 2017, en in het bijzonder voor hotelmanager Mark Oidtmann. Niemand minder dan stervoetballer Diego Maradona overnachtte bijna een maand in zijn hotel Carlton De Brug in Mierlo, tegenwoordig het HUP-hotel. "Zoiets maak je maar één keer in je leven mee, en vergeet je nooit meer", blikt Oidtmann terug op het bijzondere bezoek. Het werd Maradona's laatste trip naar Nederland. Woensdag overleed het voetbalfenomeen als gevolg van een hartstilstand.

Mifano

Maradona was in 2017 trainer van voetbalclub FC Fujairah, een tweededivisionist uit de Verenigde Arabische Emiraten. In augustus dat jaar besloot de Argentijn om in Mierlo een trainingskamp te houden op het veld van de lokale voetbalclub Mifano. "Het was voor ons niks nieuws om sportclubs en dus ook bekende sporters op bezoek te krijgen", aldus Oidtmann. "In de Emiraten, Dubai en die omgeving staan we bekend als goed hotel voor trainingskampen. Bij ons ontlopen ze graag hete zomers daar voor aangename Nederlandse zomertemperaturen. Maar Maradona: dat was wel iets totaal anders."

Dranghekken

Het nieuws dat een van de grootste voetballers aller tijden in Mierlo verbleef, ging razendsnel rond. Fans van Maradona kwamen in groten getale op het Brabantse plaatsje af. "De 'rollercoaster' was begonnen", herinnert de hotelmanager zich. "Van heinde en verre, ook uit het buitenland, kwamen mensen naar ons hotel om hem in levenden lijve te zien. We hebben dranghekken moeten neerzetten om de menigte enigszins buiten het hotel te houden. Iedere dag stonden zo'n honderd mensen voor de deur in de hoop een glimp van Maradona op te vangen."

Philips Stadion

Oidtmann beschrijft de Argentijnse legende als een 'uitbundige rock-'n-rollsuperster'. "Op een gegeven moment kwamen zijn vragen: of we konden regelen dat ze midden op de dag ineens naar het Heineken-museum konden? Of we eventjes plaatsen konden reserveren voor een wedstrijd van PSV voor het hele team? Toen ik dat laatste had gedaan, hadden ze ineens toch niet zo'n zin om te gaan. Ik heb Maradona's manager moeten overtuigen dat er veel belletjes voor nodig waren om vijftig plaatsen te reserveren, en toen zijn ze uiteindelijk toch maar gegaan."

Drank en drugs

Het hotel heeft veel fysieke herinneringen aan de bijzondere periode. "We hebben in het hotel een museum met de ongelooflijke collectie van voetbalfanaat Jos Lenssen. Daar zitten talloze foto's, shirts en krantenknipsels van die tijd tussen. Ik heb zelf een voetbalshirt van Argentinië door Maradona laten signeren. Het zat in de lijn der verwachting dat hij geen negentig jaar zou worden. Zijn levensstijl met drank en drugs heeft Maradona nooit van zich af kunnen schudden. Ik probeer hem vooral te herinneren uit zijn goede jaren als een van de briljantste voetballers ooit."

Bekijk hier de video uit 2017 over het bezoek van Diego Maradona aan Mierlo:

