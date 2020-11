Man gewond bij woningoverval in Oosterhout, 5 of 6 gemaskerde daders

Het hoekhuis waar de overval plaatsvond (foto: Noël van Hooft). Er was veel politie op de been (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Het hoekhuis waar de overval plaatsvond (foto: Noël van Hooft).

Bij een woningoverval aan de Freesiastraat in Oosterhout is donderdagmorgen in alle vroegte een man (39) gewond geraakt. Het is niet bekend om wie het gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn.

De politie kreeg om vier uur 's ochtends een melding dat iemand zou zijn mishandeld en dat er daarbij schoten waren gehoord. Er wordt nog onderzocht of er daadwerkelijk is geschoten.

De politie zag dat er veel mensen bij het huis waren en dat een iemand gewond was. Het slachtoffer is volgens de politie een 39-jarige man uit Rotterdam. Volgens hem waren mensen de woning binnengedrongen en sloegen ze hem tegen zijn hoofd.

Bedreigen met pistolen

Volgens de eigenaar van het huis, die zelf niet gewond raakte, werd hij rond half vier door vijf tot zes mensen verrast. Ze waren donker gekleed en gemaskerd en bedreigden de mensen in het huis met pistolen. Volgens de eigenaar van de woning wilden ze iemand beroven. Mogelijk was dat de man die gewond is geraakt en tijdens de woningoverval in de woonkamer sliep.

De politie heeft een groot gebied rondom de woning afgezet en ze is direct een sporenonderzoek begonnen. Ook is burgemeester Mark Buijs op de hoogte gebracht.

Tijdens het speurwerk werden onder meer een grote schep en een wapenstok in beslag genomen. De wapenstok is eigendom van de bewoner van het huis. Volgens hem is hij vaker bedreigd en dat zou hij al eerder aan de politie hebben gemeld. "Agenten zeiden dat ze altijd in de buurt zijn en dat ik niet bang hoefde te zijn. Maar toch is het gebeurd", verklaarde de bewoner.

Speurhond ingezet

Tijdens het onderzoek in en om het huis is ook een speurhond ingezet. Terwijl de hond in de woning aan het snuffelen was, waren een aantal kinderen binnen. Zij mochten hun huis niet verlaten, hun ouders moesten naar buiten komen en mochten uren niet naar binnen.

Ondertussen was de woningoverval het onderwerp van gesprek in de Freesiastraat. Omwonenden hoorden tegen half vier luid geschreeuw. "Alsof ze onder mijn raam stonden", aldus een buurvrouw. Een andere buurtbewoonster stond er niet van te kijken. "Het is vaker ellende daar. Geluidsoverlast, vuurwerk: er gebeurt daar veel meer."

