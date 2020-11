Schuur uitgebrand in Hooge Mierde, brandweer voorkomt erger

De uitgebrande schuur (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een schuur aan de Schoolstraat in Hooge Mierde is woensdagnacht uitgebrand. De brandweer heeft voorkomen dat het vuur over zou slaan naar een woonruimte, die grensde aan de schuur en naar een aanbouw bij de buren.

De brand werd rond kwart voor drie gemeld. De oorzaak is niet bekend. Van de schuur is niets meer over .

Er werden veel brandweerlieden opgetrommeld voor de schuurbrand (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

