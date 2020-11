Containers en bushalte in brand gestoken in Breda

De beschadigde bushalte (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Van de containers die bij een stroomhuisje stonden, bleef weinig over (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 De beschadigde bushalte (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

De brandweer heeft het woensdagnacht druk gehad met het blussen van kliko's en een bushalte in de Bredase wijk Hoge Vucht. Het was onder meer raak in de Albert van Huffelstraat en de Kortrijkstraat. Pas na een uur of drie keerde de rust terug. In deze wijk wordt vaker overlast veroorzaakt.

De vuilcontainers gingen tussen één uur en kwart voor vier in vlammen op.

Het begon in de Albert van Huffelstraat. Hierna moest de brandweer in actie komen op de Cornelis Joosstraat, de Vervierstraat, de Alard Duhamelstraat en de Tongerenstraat. In de Kortrijkstraat liep een stroomhuisje van energienetbeheerder Enexis veel schade op, omdat de kliko's hier tegenaan stonden. Na deze laatste brand werd het rustig in de wijk.

Gesmolten kliko's in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Ook deze kliko liep schade op (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

