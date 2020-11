Coronanieuws: In Brabant ruim acht keer zoveel mensen dood door corona dan in noorden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog hielden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het RIVM meldde woensdag 889 nieuwe besmettingen in Brabant, dat zijn 207 meer dan dinsdag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 498.795 Nederlanders positief getest.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

7.44: Meeste doden in Zuid-Nedeland

n de periode van maart tot en met juni stierven er meer dan tienduizend Nederlanders aan het coronavirus. Vooral in het zuiden van Nederland sloeg het virus hard toe, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In Brabant en Limburg overleden ruim acht keer zoveel mensen aan de gevolgen van corona dan in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Per 100.000 inwoners overleden in Brabant en Limburg 105 mensen aan Covid-19. In Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) was de sterfte door corona het laagst met 12 overledenen per 100.000 inwoners.

Wachten op privacy instellingen...

7.11: Meer besmettingen op Curaçao

Op Curaçao maken ze zich zorgen over een nieuw recordaantal coronabesmettingen dat woensdag op het eiland is geregistreerd: 105. Minister-president Rhuggenaath waarschuwde de bevolking: "Als we ons niet beter aan de maatregelen houden, dan komen we in een lockdown." Momenteel geldt nog code geel voor passagiers uit Nederland. Op Aruba stijgt het aantal besmettingen ook: woensdag meer dan 100.

6.55: 'Driekwart Nederlanders hekelt losse omgang coronaregels'

Driekwart van de Nederlanders ergert zich aan de manier waarop andere mensen omgaan met de coronaregels, meldt het AD op basis van eigen onderzoek. Ook denkt de helft van de mensen dat er meer maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen met het coronavirus omlaag te brengen.

6.41: Disney ontslaat 32.000 mensen

Entertainmentconcern Disney is van plan in de eerste zes maanden van volgend jaar 32.000 werknemers te ontslaan. Het merendeel van de banen verdwijnt bij de pretparkentak van Disney. Door de corona-uitbraak zijn die al geruime dicht of maar beperkt open.

6.15: Flinke stijging in Duitsland

Voor de derde dag op rij is het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld in Duitsland flink gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt 22.268 nieuwe gevallen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.