The Grass Company wil niet zeulen met joints, maar gewoon open blijven

Coffeeshopketen The Grass Company is betrapt met een veel te grote wietvoorraad en dat is niet voor het eerst. De gemeente Tilburg wil daarom de opslagplaats en het kantoor sluiten. Maar de eigenaar verzet zich. Want waar moet je dan naar toe met je wietvoorraad en je personeel? De rechter en zelfs de gemeente toonden donderdag tijdens een zitting begrip voor het probleem. De kwestie laat zien hoe lastig die bevoorrading verloopt en dat sluiten geen oplossing is.

Driehonderd kilo aan voorgedraaide joints, wietkoekjes en doosjes met hasj. Dat vonden controleurs vorig jaar november in een kelder aan de Kooikerstraat. Het was de voorraad van de coffeeshops van de Grass Company, het bedrijf dat is opgericht door coffeeshoppionier Johan van Laarhoven.

'Rekenfoutje'

Nou mogen alle coffeeshopbedrijven dit soort voorraden aanleggen: per coffeeshop is een halve kilo wiet wel het maximum. Dit was 600 keer zo veel. Maar verkeerd berekend, zei Grass Company-directeur Marco de Jong donderdag tijdens een rechtszaak over de kwestie. De gemeente Tilburg gaf eerder ook toe dat het inderdaad wel erg veel was.

Da's ook niet zo raar. want ook het verpakkingsmateriaal was meegewogen: karton, plastic en vloeitjes. Netto bleef zeker 56 kilo wiet over. Directeur Marco de Jong vond dat terug in zijn boekhouding. Goed, nog steeds meer dan is toegestaan, maar wel een vrij normale voorraad om de vier coffeeshops van de keten in Den Bosch en Tilburg een tijdje draaiende te houden.

Straf

Dat alles bracht burgemeester Weterings van Tilburg niet op andere gedachten. De in beslag genomen voorraad werd afgepakt en is vernietigd. Weterings kondigde eerder dit jaar ook nog (straf)sluiting aan van de opslagplaats en het kantoor van de coffeeshop. Twee jaar moest alles dicht. Maar dat kan niet, zo waarschuwde directeur De Jong donderdag tijdens het proces: dit gebouw is speciaal ingericht en beveiligd. Je kunt niet zomaar even wat anders huren en gaan leuren met wietvoorraden.

Bovendien zegt De Jong dat een nieuwe ruimte vinden voor zijn 25 man personeel zowat onmogelijk is. “Als ik mijn naam noem, gaan de deuren dicht." De gemeente noemt dat 'bedrijfsrisico' in deze branche.

Opslagplaats met drugs mag

De bestuursrechter was donderdag kritisch richting de gemeente Tilburg. Het pand aan de Kooikerstraat is geen onveilige plek en er zijn geen klachten. Ze wees ook nog op iets geks in de regels: burgemeesters sluiten huizen en hennephokken. Hier zijn ook drugs gevonden, maar het gaat uiteindelijk om de voorraad van gedoogde coffeeshops. Tja, die voorraad moet tóch ergens liggen. Dus als de Kooikerstraat sluit, mag je de drugs gewoon verplaatsen.

De rechter kwam met een creatief voorstel. Het zijn officieel twee adressen aan de Kooikerstraat die moeten sluiten: een kantoor en een opslagplaats. Kan de gemeente Tilburg leven met alleen het sluiten van het kantoor? Geen bezwaar, zo zeiden de ambtenaren. Nu gaat het dus alleen nog over de opslagplaats.

Gedoe

De Jong vertelde de rechter donderdag dat hij baalt van al het gedoe met de gemeente Tilburg. "Ze zeggen: we jagen niet op de achterdeur, maar ik heb in acht jaar tijd, zeven keer een inval gehad." Achter hem zat ook Frans van Laarhoven zich te ergeren aan het beleid van de gemeente. Hij is na het vertrek van zijn broer Johan eigenaar van het pand aan de Kooikerstraat.

Er lijkt intussen wel wat te veranderen. Vroeger ging een bedrijf snel op slot. Nu zijn we al een jaar verder. "De tijdgeest is weer aan het veranderen" , zei de rechter. Ze verwees naar de naderende proef met legale wietteelt. Omdat de zaak ingewikkeld is volgt begin volgend jaar een nieuwe rechtszaak. Dan met mogelijk drie rechters.

Voorlopig kunnen de coffeeshops van de Grass Company gewoon bevoorraad worden met de joints, wietkoekjes en hasj uit de Kooikerstraat.

