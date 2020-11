Stelende asielzoekers komen niet opdagen bij rechtszaak: 'Maar zitting is wel belangrijk signaal'

Het azc in Budel (foto: Omroep Brabant). vergroot

16 asielzoekers die vooral worden verdacht van diefstallen in Eindhoven en Maarheeze, moesten donderdag verschijnen in de rechtbank in Den Bosch, maar het verdachtenbankje bleef leeg. Hun advocaten verschenen wel, maar vertellen dat het niet eenvoudig is om contact te krijgen met deze asielzoekers. Er worden dus geen vurige pleidooien gevoerd. De bode roept in een lege gang dat de zaken gaan beginnen.

De asielzoekers van 20 tot 30 jaar oud hebben veelal niets met elkaar te maken en staan geregistreerd op verschillende plekken, van Budel en Overloon tot Ter Apel en Den Helder.

Een paar schoenen of broeken. Een pot chocoladepasta of een sandwich. Een enkeling heeft onder meer ingebroken in een auto en geprobeerd daar te slapen. Justitie wil deze zaken met stelende, overlastgevende asielzoekers in een dag afhandelen in een zogeheten themazitting.

Asielzoekers verdwijnen weer

Maar of ze hun straf, vaak enkele dagen tot een paar weken gevangenisstraf, ooit gaan uitzitten, is nog de vraag. De politierechter veroordeelt ze bijna allemaal bij verstek. Het vonnis gaat naar het azc, maar er is een kans dat het niet meer wordt gelezen.

Want overlastgevende, stelende asielzoekers zonder kans op asiel, verdwijnen volgens de officier van justitie regelmatig met onbekende bestemming. Of sommige verdachten zijn al uitgezet. Terug naar Marokko of Algerije. Een enkeling die voor de rechtbank had moeten verschijnen komt uit Moldavië in Oost-Europa.

Zittingen hebben nut

Toch heeft de procedure voor een vrijwel lege rechtszaal wel nut, vindt de officier van justitie. Het is een belangrijk signaal. Volgens de officier zitten de asielzoekers vaak in grote appgroepen met leden die nog in het buitenland zitten.

En daar worden dit soort dingen wel besproken, zegt de officier. Justitie hoopt dat deze zittingen een belangrijk signaal zijn dat je in Nederland niet wegkomt met stelen en overlast veroorzaken.

Overlast beu

De zittingen zijn ook belangrijk voor de maatschappij, denkt justitie. Die is deze overlast beu, zoals de inwoners van Budel en Maarheeze. En dat tast het draagvlak voor echte vluchtelingen aan, vreest de officier.

De asielzoekers krijgen vooral gevangenisstraffen opgelegd. "Eigenlijk zit je hier in het gebied van de boetes of de taakstraffen", zegt de officier van justitie. "Maar deze jongens hebben geen geld. Voor de reclassering is de uitvoering van een taakstraf vaak niet te doen. Dus kom je bij de gevangenisstraffen terecht."

'Het spijt me'

Uiteindelijk verschijnt er toch nog een verdachte via videoverbinding. Een 36-jarige man uit Algerije. Verdacht van winkeldiefstal. Een telefoon en oortjes. Hij bekent meteen. "Ik was dronken, ik heb het gedaan, het spijt me. Het leefgeld is niet voldoende, daarom heb ik dit gedaan. Ik ben hartstikke ziek en vraag u mij te vergeven. Ik doe het echt nooit meer."

De officier denkt dat de man hardleers is, hij zit al in de gevangenis voor andere zaken en moet in december opnieuw voorkomen. Ook de rechter vindt dat de man moet boeten voor zijn diefstal. Straf: 1 week gevangenis.

