Hotelkamer afhuren voor een (intiem) uurtje wordt steeds populairder

Een hotelkamer, bed and breakfast of privésauna huren voor maar een paar uurtjes wordt steeds populairder. Ook verhuurders zien wel wat in 'deeltijdverhuur’, want in tijden van corona is wat extra omzet welkom. Het aantal aanbieders van dit soort kamers in Brabant is in een jaar tijd verdubbeld. Maar de hotels hangen het niet aan de grote klok uit angst voor imagoschade.

Die angst komt waarschijnlijk doordat het huren van een kamer voor een uurtje vaak in verband wordt gebracht met prostitutie. Dat zegt Frans Kragten van de Special Moments Group. Hij bemiddelt tussen huurder en verhuurder. Volgens hem is die angst niet terecht: “Vaak boekt een stel een kamer bij ons, of mensen die via Tinder iemand hebben leren kennen en een stapje verder willen gaan op neutraal terrein.”

Hotspot Brabant

Kragten verzorgt de reserveringssoftware die verhuurders kunnen gebruiken en runt websites waar de kamers geboekt kunnen worden. Een snelle blik leert dat er zeven Brabantse hotels, weliswaar niet met naam en toenaam, op de lijst staan. Kragten: “Hotels staan in principe anoniem op onze site, maar als je goed kijkt kun je wel achterhalen welke hotels het zijn.”

Naast de hotelkamers biedt hij ook privésauna’s aan. Dat zijn commerciële sauna's of sauna’s bij mensen thuis die je met z’n tweeën af kan huren. “Brabant is de hotspot van de privésauna’s in Nederland. 60 tot 70 procent is in Brabant. Het fenomeen is overgewaaid uit België, daar zit bijna op iedere hoek van de straat een privésauna.”

En die sauna’s en hotelkamers zijn de laatste maanden populairder geworden. Een zoektocht op internet leert dat Kragtens site Secretrooms.nl in augustus vorig jaar nog zo’n 20 Brabantse vermeldingen had, inmiddels zijn dat er 42.

Kragten: “COVID-19 heeft mij geen windeieren gelegd. In maart was er een scherpe daling in de omzet, daarna volgde een heel sterkte stijging. Ik reken dit jaar op 25 procent meer omzet. Het aantal verhuurders van kamers is sinds de coronamaatregelen met 30 procent gestegen.” In onze provincie zegt Kragten zo’n 300 reserveringen per week te verwerken.

‘Iedereen weet het’

Het werkelijke aantal mensen dat wel eens een kamer voor een uurtje boekt ligt hoger, want Kragten is naar eigen zeggen niet de grootste speler op de markt: “Een grote hotelketen verzorgt verreweg de meeste deeltijdverhuur, maar die adverteren er niet mee. Niet in krantjes, niet op de website, maar iedereen weet dat je daar een kamer voor een paar uurtjes kan boeken.”

Ook de Brabantse hotels op Secretrooms.nl reppen op hun eigen website niet over deeltijdverhuur. Een uitzondering is Hotel Heere in Raamsdonksveer. Voor ‘een romantische ontmoeting’ is daar een kamer zonder overnachting te boeken. En, ook belangrijk als de spanningen thuis oplopen door het vele thuiswerken: ook voor ‘even bezinnen na een ruzie’ kun je in Raamsdonksveer terecht.

