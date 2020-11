Guus Meeuwis lacht om kritiek op nieuwe huis: 'Ik haal even de cake uit de oven'

Het nieuwe huis van Guus Meeuwis. vergroot

Guus Meeuwis is niet zo onder de indruk van kritiek op zijn nieuwe huis. In de ochtendshow van Radio 538 zei de Tilburgse zanger donderdagochtend dat hij wel wat van de ophef heeft gemerkt, maar dat dat snel weer overwaait. "De wereld staat in brand en dit is even nieuws."

Meeuwis heeft in 2018 een ruim honderd jaar oude villa aan de Bredaseweg in Tilburg laten slopen. Nu zijn nieuwe huis bijna klaar is, vallen sommige mensen over het moderne ontwerp. “Het lijkt wel een crematorium”, is een veelgehoorde mening op sociale media.

De grappen bij de ochtendshow op de radio waren dan ook niet van de lucht: “Wacht even, ik haal even de cake uit de oven”, riep Guus meteen bij aanvang van het gesprek met presentator Frank Dane. “Wat fijn dat je even tijd maakt tussen de crematies door”, riep die terug. “En dat je ontvangst hebt in die bunker.”

Guus Meeuwis werd gebeld vanwege alle kritiek op sociale media. En die was niet mals. Termen als 'architectonische armoede', 'crematorium' en 'cultuurbarbaar' waren niet van de lucht.

Meeuwis gaf aan dat hij en zijn vriendin Manon Meijers er nog niet wonen. “We zijn nog nieuwe ramen aan het tekenen”, grapte de zanger. Volgens hem wordt het prachtig: “De achterkant van het huis is op het zuiden en helemaal open. Het ontwerp is van een gerenommeerde architect uit Tilburg en wij zijn er erg blij mee. Vanbuiten is het mooi, maar vanbinnen wordt het helemaal een paradijs. We verheugen ons.”

“De buren vinden het ook schitterend”, weet Meeuwis. “Het huis dat er stond was niet te renoveren naar de wensen van de nieuwe tijd. Dus hebben we voor iets nieuws gekozen. En iedereen om ons heen is er heel blij mee, horen we.”

Volgens Guus Meeuwis, die zelf niet zoveel gemerkt heeft van de ophef, kun je het huis pas beoordelen als het klaar is: “Het is net als met een liedje. Je moet het beoordelen als het helemaal af is.”

