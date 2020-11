Aanslag met spijkerbom op appartement in Oss: man (29) aangehouden

De politie tijdens het onderzoek bij het appartementencomplex aan de Jakob Goldsmidstraat in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

Een man van 29 is aangehouden omdat hij een spijkerbom zou hebben laten ontploffen in zijn woonplaats Oss. De explosie vond juli vorige jaar plaats in een appartementencomplex aan de Jakob Goldsmidstraat. Hierbij raakte niemand gewond.

Door de klap raakte wel een deur ontzet en vloog glas in het rond. Hoewel de politie denkt dat ze met deze aanhouding de hoofdverdachte in de zaak gevonden heeft, volgen er mogelijk nog meer aanhoudingen.

'Derde keer'

De ontploffing was die zondagnacht rond halfvijf. Aanvankelijk vermoedde de politie dat er zwaar vuurwerk was geplaatst.

De bewoner van het appartement was al twee keer eerder slachtoffer van treiterijen. Eerder werd er al iets door de brievenbus van zijn huis gegooid en ook werd zijn auto vernield. Een buurvrouw vertelde dat er in de buurt 'steeds vaker van alles' gebeurt.

Begin 2019 werd bij hetzelfde appartementencomplex een zelfgemaakt explosief gevonden.

