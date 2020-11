Koning viert Koningsdag komend jaar in Eindhoven, programma aangepast aan corona

De koning vierde in 2017 zijn verjaardag in Tilburg. Foto: Karin Kamp vergroot

De koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in Eindhoven. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekendgemaakt.

Omdat de coronapandemie vraagt om een andere benadering van Koningsdag, ziet het programma er op 27 april waarschijnlijk anders uit dan anders. "Een traditionele Koningsdag waarin de koninklijke familie door de stad loopt of rijdt, past niet echt bij het DNA van Eindhoven", meent het college van B en W. "Door een deels digitale Koningsdag kunnen wij nationaal en internationaal kunnen laten zien wat Brainport Eindhoven de mensen te bieden heeft."

Koningsdag in coronatijden

Hoe de dag er precies uit gaan zien, moet nog worden bepaald. Daarvoor wordt de komende tijd een plan van aanpak uitgewerkt, stelt het college. Het moet een programma worden dat past binnen de coronamaatregelen die dan gelden, legt burgemeester Jorritsma uit. "Het perspectief is niet heel florissant, maar 27 april is nog drieënhalve maand verder."

Als je nu niets organiseert, heb je straks spijt als er blijkt dat er wél van alles mogelijk is, bedoelt Jorritsma. "Wat we doen is een programma maken met de aanwezigheid van de koninklijke familie in Eindhoven en daarnaast een digitaal programma." Zo kan het op het laatste moment nog worden aangepast aan de maatregelen die dan gelden. "Als we dan nog steeds anderhalve meter afstand moeten houden, of niet meer dan zoveel personen bij elkaar mogen zijn, dan kunnen we ons daar aan houden. En we kunnen een programma maken dat een week van tevoren nog omgegooid kan worden naar compleet digitaal."

Voorbeeld voor Nederland

Als het gaat over de inhoudelijke invulling van de dag, is in ieder geval duidelijk dat de nadruk zal komen te liggen op technologie. "Eindhoven is nu eenmaal niet de stad van de grachtjes en dek oude panden. Maar van design en creativiteit", zegt Jorritsma. "De gemeente wil laten zien dat technologie niet 'vervreemdt'. "Technologie kan juist zorgen voor oplossingen voor ingewikkelde problemen waarbij de mensen centraal staat. Dan kan technologie juist zorgen verbinding."

Tegelijkertijd kan Eindhoven juist in deze tijd ook een voorbeeld zijn voor Nederland, vindt Jorritsma. "De stad heeft ook heel moeilijke periodes gekend. In de jaren negentig heeft Eindhoven zichzelf aan de haren uit het moeras omhoog getrokken." Een teken van veerkracht, dat wellicht inspiratie kan zijn voor de rest van Nederland, denkt Jorritsma.

Als is dus nog onduidelijk hoe het er precies uit gaat zien, Koningsdag 2021 moet hoe dan ook gevierd worden, zegt het Eindhovense college. "Deze Koningsdag moet voor alle Eindhovenaren zijn en zorgen voor een gevoel van verbinding en trots. Een lichtpunt in deze zware tijd. Een feest dat wél gevierd kan worden en waarbij wij Eindhovenaren laten zien hóe dat kan."

Plannen en kosten

Hóe dat kan moet dus wel nog worden uitgevogeld. Over het plan en wat het allemaal gaat kosten en hoe dat betaald gaat worden, belooft het college zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Burgemeester Jorritsma is in ieder geval erg trots dat de koninklijke familie naar Eindhoven komt. "Dit is de kroon op mijn werk. Ongelooflijk mooi om dit mee te mogen maken."

De koning ging op Koningsdag 2020 niet naar Maastricht vanwege de coronacrisis. De Limburgse hoofdstad heeft dit jaar aangegeven Koningsdag liever niet te willen organiseren, omdat het waarschijnlijk nog steeds niet zonder coronaregels kan. "Het programma dat wij hadden uitgedokterd voor Koningsdag, past niet in de beperkingen die corona ons oplegt", zegt een woordvoerder van de gemeente Maastricht. "We blijven uitkijken naar de komst van de koning tijdens Koningsdag, zodra die regulier en zonder beperkingen gevierd kan worden."

