30 arbeidsmigranten illegaal gehuisvest onder beroerde omstandigheden

De politie en de gemeente Den Bosch hebben woensdag dertien huizen en bedrijven gecontroleerd omdat er klachten over geluidsoverlast binnen waren gekomen, terwijl de panden leeg zouden staan. Er bleken dertig mensen illegaal te wonen en er was sprake van prostitutie en drugsoverlast.

In de huizen woonden totaal dertig arbeidsmigranten die er allemaal niet stonden ingeschreven. Ze kwamen voornamelijk uit Oost- en Midden-Europa.

De woonomstandigheden waren slecht, schrijft de gemeente. Zo sliepen zes mensen op matrassen bovenop pallets. Een ander pand was zo vervuild dat daar speciale schoonmaak voor nodig is. Verder werd in één pand illegaal stroom en gas afgetapt.