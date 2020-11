Koninginnedag of Koningsdag in Brabant: zo zag dat eruit

Komend jaar viert de Koninklijke familie Koningsdag in Eindhoven. Het is niet de eerste keer dat het Brabantse wordt uitgekozen om Koningsdag door te brengen.

In 2013 was de troonswisseling. In plaats van 30 april is het koninklijke feestje sindsdien op 27 april. Koning Willem-Alexander vierde Koningsdag nog maar één keer in Brabant, dat was in 2017 in Tilburg. Volgend jaar wordt daar dus Eindhoven aan toegevoegd.