Ruim een miljard voor verkeersplannen: A2 bij Den Bosch flink verbreed

De provincie gaat samen met het Rijk en de provincie Gelderland fors geld opzij zetten voor de aanpak van de snelweg A2 tussen Den Bosch en knooppunt Deil. Provinciebestuurder Christophe van der Maat noemt dat traject ‘knelpunt’ nummer 1. Hij is blij dat er zicht komt op verbetering: “Dit is goed nieuws.”

Het meeste geld komt van het Rijk. In totaal reserveert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 830 miljoen euro voor wat ook volgens het kabinet het ‘allerbelangrijkste knelpunt’ is.

Nieuwe bruggen over Maas en Waal

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) staat dat de A2 tussen Den Bosch en Deil wordt uitgebreid naar twee keer vier rijstroken. Bovendien worden de bruggen over de Maas en de Waal vernieuwd en beter geschikt gemaakt voor openbaar busvervoer. "Een extra rijstrook is dan een investering waar je nooit spijt van krijgt", aldus Van der Maat.

In verband met de verbreding van de A2 - die al langer in de pen zit - dragen de provincies Brabant en Gelderland ieder 22,5 miljoen bij voor de omliggende wegen en het openbaar vervoer. Brabant en de gemeente Den Bosch trekken hier bovenop nog eens tien miljoen uit voor de wegen rondom Rosmalen en bij Empel.

Van der Maat benadrukt dat die aanpak nodig is, ook nu er door de coronacrisis zichtbaar minder gereisd wordt omdat veel mensen thuis werken. “Het staat niet vast dat er minder verkeer komt”, zegt Van der Maat. “Ik verwacht dat er misschien wel meer autoverkeer komt, maar dat zal dan vooral zelfrijdend zijn. Daarbij helpen die extra rijstroken.”

Trein naar Düsseldorf

Voor de regio Eindhoven-Helmond zet de provincie vooral in op meer en beter openbaar vervoer, moderne en grotere fietsenstallingen bij diverse stations en betere fietspaden. “In die regio wordt rekening gehouden met 62.000 extra woningen. Dan kunnen we niet meer uit de voeten met het de wegen zoals we die nu hebben”, zegt Van der Maat. De plannen daarvoor komen pas over een jaar aan de orde, maar de provinciebestuurder weet nu al dat het gaat om enkele honderden miljoenen.

Wel is er in het huidige meerjarenplan 50 miljoen opzijgezet voor de aanpak van het spoor aan de westkant van het station in Eindhoven. Dat is onder meer nodig voor de nieuwe treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf, een lang gekoesterde wens van de gemeente Eindhoven. Die trein naar de Duitse stad gaat vanaf 2025 rijden. Ondertussen wordt ook serieus gekeken naar een verbeterde verbinding tussen Eindhoven en Aken.

Ook geld voor station Den Bosch

Verder krijgt het Eindhovense busstation Neckerspoel een injectie. Het treinstation in Den Bosch kan rekenen op een stevige bijdrage voor een extra perron.

In totaal wordt er de komende jaren iets meer dan 1 miljard geïnvesteerd in de Brabantse mobiliteit. De komende jaren wordt ook onderzocht hoe de vaarwegen in onze provincie, en dan met name de kanalen, beter geschikt gemaakt kunnen worden voor vervoer van goederen.

