Opnieuw vernielingen in Bredase wijk Hoge Vucht: container en mobiele wc opgeblazen

Vandalen blazen toilet op met vuurwerk

De hulpdiensten moesten donderdagavond weer uitrukken voor vernielingen in de wijk Hoge Vucht in Breda. Er werd onder meer een kledingcontainer in brand gestoken bij winkelcentrum Hoge Vucht. Ook werd een mobiele wc opgeblazen, waarschijnlijk met zwaar vuurwerk.

Volgens buurtbewoners stopte er een zwarte auto in de Kasterleestraat en was er daarna een harde knal te horen. Het toilet is volledig verwoest.

Een buurtbewoonster is er helemaal klaar mee: "De explosieven worden hier al nachtenlang afgestoken. Het is gewoon geen vuurwerk meer te noemen. Knallen waarbij de woning trilt. Toen er pinautomaten opgeblazen werden gaf dat minder lawaai."

Politie en handhavers gingen nog op zoek naar de daders, maar die werden niet gevonden.

Woensdagnacht hadden politie en brandweer het ook al druk in dezelfde wijk. Verschillende kliko's en een bushalte werden verwoest. Het was onder meer raak in de Albert van Huffelstraat en de Kortrijkstraat. Het duurde een uur of drie voordat de rust terugkeerde.

