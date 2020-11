Keeper FC Den Bosch niet weemoedig over betere tijden: "Ik koester de periode met Jordania"

Wouter van der Steen (foto: OrangePictures) vergroot

Bij FC Den Bosch vertrok afgelopen zomer de ene na de andere ervaren kracht. Spelers die kwamen in de periode dat Kakhi Jordania grote plannen had met de voetbalclub. De plannen zijn van tafel, Jordania is verdwenen en de meeste spelers die in die tijd kwamen ook. Wouter van der Steen is een uitzondering. Hij zette afgelopen zomer zelfs een handtekening onder een nieuw langdurig contract. Bouwen met FC Den Bosch is wat hij wil doen, want ambities heeft de 30-jarige goalie zeker nog.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Van der Steen kwam bij FC Den Bosch toen de bomen tot aan de hemel leken te reiken. Die bomen zijn inmiddels met de grond gelijk gemaakt. Jongens als Danny Verbeek, Jens van Son en Stefan Velkov trokken de deur van De Vliert achter zich dicht, maar Van der Steen rijdt nog iedere dag naar het stadion van FC Den Bosch. In de zomer zette hij zelfs zijn handtekening onder een vierjarig contract, met de optie voor nog een jaar.

In de video gaat Van der Steen in op een periode 'vol uitersten', van het tijdperk Jordania tot nu.

"Dat ik hier een langdurig contract heb getekend is omdat ik me heel erg gewaardeerd voel en supergoed op mijn plek zit. Daar komt nog bij dat ik een jongen uit de regio ben. En voor mij was het heel veel waard dat ik vertrouwen vanuit de club kreeg. Als je zo’n contract tekent, dan ben je van zins om dat uit te dienen en lang te blijven", zegt de keeper uit Vught.

"Ik hoop stappen te kunnen zetten met de club waar ik een warm gevoel bij heb"

"Ik hoop het voor elkaar te krijgen om stappen te zetten met deze club waar ik een warm gevoel bij heb. Maar de voetballerij is zo opportunistisch als het maar zijn kan, dus je weet nooit hoe het zich gaat ontwikkelen.”

Ontwikkelen is ook wat de selectie van FC Den Bosch moet doen. Veel ervaren krachten vertrokken uit Den Bosch, jeugdige spelers vullen de vrijgekomen plekken in. Maar met negen punten uit de eerste dertien duels gaat het nog niet lekker. Er moeten punten gepakt worden. "Leuk voetballen is niet meer genoeg. Alles valt of staat met het resultaat."

In de laatste weken van dit jaar wil Van der Steen echter niet te veel naar de ranglijst kijken, ook omdat FC Den Bosch gewoon een zwaar programma heeft. “Met de jongens die het nu wekelijks moeten doen kun je niet verwachten dat we Cambuur vrijdagavond even van de mat spelen. Daarom kijk ik meer naar hoe we spelen. Je ziet dat het 2-2 gelijkspel tegen Jong Ajax ons goed heeft gedaan. We staan met meer flair op het veld. Ik hoop dat we dat tot de kerst vol kunnen houden.”

