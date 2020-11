Man komt met handen in wals terecht bij bedrijfsongeluk

De brandweer heeft de man uit de wals bevrijd (foto: Rico Vogels/SQ Vision) vergroot

Een man is vrijdagochtend zwaargewond geraakt toen hij met zijn handen in een wals terechtkwam. Het ongeluk gebeurde bij een bedrijf aan de Hallenstraat in Bladel.

Janneke Bosch Geschreven door

De man werkt bij een bedrijf voor kartonnen verpakkingen. Hij was bezig met werkzaamheden aan een wals toen hij daar met zijn handen in terechtkwam. De brandweer heeft de wals uit elkaar gehaald om de man te kunnen bevrijden.

Bekijk hier de beelden:

Wachten op privacy instellingen...

Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar vanwege de mist is de trauma-arts met de auto naar de plek van het ongeluk gekomen. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer heeft de man uit de wals bevrijd. (foto: Rico Vogels/SQ Vision) vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.