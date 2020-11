November telt uitzonderlijk veel zonuren en breekt waarschijnlijk een record

Foto: Ben Saanen vergroot

November was een stuk zonniger dan normaal en breekt daarmee zeer waarschijnlijk een record. Staat de maand bekend als de meest sombere van het jaar, de kans is groot dat 2020 in de top drie van meest zonnige novembermaanden ooit terechtkomt. En, we hebben nog een zonnige weekend voor de boeg.

In onze provincie scheen de zon deze maand tot nu toe bijna 80 uur. Volkel is zelfs een absolute uitschieter, met 98 zonuren. Daarmee gaat Brabant voorop in de landelijke trend, waar sprake was van 79 zonnige uren.

Normaal ligt het aantal uren met zonneschijn in november gemiddeld op 63. Deze maand is zelfs zonniger dan oktober, en dat is uitzonderlijk.

Zonovergoten Eindhoven

Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza krijgen we ook komend weekend te maken een flinke dosis novemberzon. "Vrijdag begint grijs en is een overgangsdag", zegt hij. "Maar zaterdag en zondag wordt het vrij mooi. Ik verwacht dan ook dat we uiteindelijk over de honderd zonuren gaan deze maand. Voor Eindhoven ga ik na het weekend uit van zo'n 105 uren zon."

Alleen in 2011 en 1989 scheen de zon nog uitbundiger in november, is de verwachting van de meteoroloog. "In november 2011 werden 110 zonuren gemeten en in 1989 waren dat er 113. "

Koude nacht met vorst

Uitstekend weer voor een herfstwandeling dus, komend weekend. Wel wordt het volgens Van Bernebeek een stuk frisser, met zo'n 5 tot 6 graden overdag. "En in de nacht naar maandag duikt het kwik helemaal naar beneden, dan is minus 5 graden mogelijk."

Ook de andere maanden van dit jaar was er meer zon dan normaal. In april en in de gehele lenteperiode was het zelfs recordzonnig. Alleen februari was iets grijzer, met 68 uren zon.

Wat weet jij over de winter? Test hier je kennis:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.