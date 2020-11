Snollebollekes beukt de ballen uit de boom met nieuw kerstlied

Bergen cadeautjes onder een uitbundig versierde kerstboom, een dampende kalkoen en de hele familie ruziënd aan het kerstdiner. Snollebollekes lanceerde vrijdag zijn nieuwe nummer 'Beuk de ballen uit de boom'.

Op de melodieën van Jingle Bells geeft Rob Kemps uit Best een vette draai aan de traditionele kerstliedjes. In de clip zie je de zanger aan tafel zitten met de hele familie. Tante Wil en ome Wim vliegen elkaar traditiegetrouw in de haren, terwijl de rest elkaar met satésaus bekogelt. Alle rollen worden gespeeld door de zanger zelf.