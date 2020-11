Steden vrezen sinterklaasdrukte komend weekend, desnoods worden straten afgesloten

Drukte in centrum Tilburg (Archieffoto). vergroot

Slimme apps die de drukte in het centrum meten, hosts die in overvolle winkelstraten een andere looproute adviseren, een eigen bezorgservice, extra toiletten en oproepen om vooral bij lokale ondernemers te winkelen. Dit is maar een greep uit de maatregelen om dit weekeinde de sinterklaasdrukte in de Brabantse binnensteden in de hand te houden.

Handhavende boa’s en politie? Alleen als het nodig is, zeggen de Brabantse steden. Tot die tijd wordt het stressende kooppubliek met een glimlach verteld dat ze zich aan de anderhalve meter afstand moeten houden of dat een straat tijdelijk is afgesloten.

Dat het komende weekeinde druk wordt in de Brabantse binnensteden staat buiten kijf. Voor veel mensen is het een van de laatste mogelijkheden om in een winkel hun slag te slaan. Staan er aanstaande zaterdag lange rijen voor de winkels in de Eindstraat in Breda? Kun je over de koppen lopen in de Tilburgse Heuvelstraat? Wordt het dringen in de Veestraat in Helmond? En kunnen Eindhovenaren nog terecht in de Heuvel Galerie? Een rondje langs de Brabantse binnensteden.

Mondkapjesplicht

De gemeente Breda roept in deze roerige tijden inwoners juist op hun boodschappen en cadeaus lokaal te kopen. “Tegelijkertijd willen we wel dat het veilig gebeurt. Als gemeente hebben we samen met ondernemers, Koninklijke Horeca Nederland en politie een plan opgesteld voor als het centrum volstroomt, met extra toezicht, afsluitingen of omleidingen. Bredanaars kunnen op hun telefoon ook de app Druktemeter bekijken en een ander tijdstip kiezen om de stad in te gaan”, laat de gemeente weten. Op dinsdag 1 december gaat de mondkapjesplicht in. “In principe moet de ondernemer daar zelf op toezien. Mocht het niet lukken dan zal de gemeente daarbij ondersteunen.”

Lagere parkeertarieven en bezorgservice

‘Ga alleen, doordeweeks en koop gericht’. Dat is de boodschap die de gemeente Tilburg al langere tijd meegeeft aan haar inwoners, zeker rondom de verwachte sinterklaasdrukte. Om het bezoek aan de binnenstad te spreiden heeft Tilburg op de rustige tijden de parkeertarieven van garages in het centrum naar beneden gebracht. Informatie op matrixborden houdt het winkelpubliek op de hoogte van de drukte. Overigens hoeven Tilburgers niet per se naar de binnenstad om een cadeau te kopen. Winkeliers in het centrum hebben sinds kort een eigen bezorgservice. Fietskoeriers brengen het bestelde cadeau aan huis.

Extra toiletten

Crowdmanagement, city hosts en stewards. Het zijn termen die horen bij Eindhoven, een stad met de nodige expats binnen de gemeentegrenzen. Met aanwijzingen in het Nederlands en Engels wordt het publiek gewezen op looproutes, afstand houden en omleidingen als het te druk wordt in de binnenstad. Ook lopen er voldoende stewards die mensen daar op wijzen. “Op de achtergrond houden de coördinator crowdmanagement en de teamleider Handhaving continu contact over de eventuele drukte. Stewards sluiten dan op een vriendelijke manier de straat af.”

Eindhoven zorgt voor extra afvalbakken en in samenwerking met de ondernemers in het centrum zijn er meer toiletten beschikbaar. De gemeente roept het publiek op om op andere (rustigere) tijden te gaan winkelen. Ook vraagt ze het publiek naar huis te gaan of niet naar de binnenstad te komen als het te druk is in het centrum. Via sociale media worden mensen op de hoogte gehouden.

Boa’s

De gemeente Helmond roept de inwoners niet op om Sinterklaascadeaus online aan te schaffen. Integendeel. “Er wordt met de ondernemers samengewerkt. Zo zijn er gezamenlijke campagnes om het publiek te wijzen op de onderlinge afstand en andere coronamaatregelen. Wordt het ondanks alle maatregelen toch te druk, dan grijpt de gemeente preventief in. Dan gaan de buiten uitgestalde producten naar binnen en worden boa’s en politie ingezet om de coronamaatregelen te handhaven. De toegang tot te drukke gebieden worden dan geregeld door onder meer beveiligers.

