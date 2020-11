Horeca zegt vertrouwen op in kabinet: 'Wij gaan 17 januari weer open'

Archieffoto: Twan Spierts. vergroot

Of het nu van het kabinet mag of niet, horecaondernemers openen vanaf 17 januari massaal weer hun deuren. Dat blijkt uit een concept persbericht dat in handen is van Omroep Brabant. Volgens de kroegbazen en restauranthouders is deze actie hard nodig omdat het anders financieel voor hen niet meer vol te houden is. Het water staat hen aan de lippen.

Ronald Strater Geschreven door

De aangekondigde actie wordt (nog) niet gesteund door de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), maar wordt wel gedragen door minimaal veertig regionale afdelingen van de branchevereniging. In Brabant hebben bijvoorbeeld Eindhoven, Sint-Michielsgestel, Breda, Roosendaal, Eersel, Asten, Zundert, Heeze-Leende, Valkenswaard, Cranendonck, Steenbergen, Meierijstad, Oss, Vught, Haaren, Veldhoven, Den Bosch en Rosmalen zich achter de actie geschaard.

In het concept persbericht van deze groep kroegbazen en restauranthouders staat dat ze het vertrouwen opzeggen in zorgminister Hugo de Jonge en dat de betrokken horeca besloten heeft hun zaken te openen op zondag 17 januari aanstaande. En ook open te blijven. Uiteraard met inachtneming van de geldende coronaregels zoals eerder door KHN vastgelegd in een protocol.

De maat is vol

Directe aanleiding voor de opstand zijn volgens het schrijven de uitlatingen die minister Hugo de Jonge afgelopen dinsdag deed. "We moeten ervan uit gaan dat de gedeeltelijke lockdown echt wel langer gaat duren dan tot half januari", zo zei die. Voor veel horecaondernemers is hiermee de maat vol, zo blijkt uit de volgende frases uit het persbericht:

"De achteloze manier waarop dit werd medegedeeld en het gebrek aan empathie voor de volledige horecabranche, heeft al deze afdelingen doen besluiten om samen een standpunt in te nemen en zich te scharen achter deze actie. Verantwoord opengaan per 17 januari. "

"(...) Het is vele ondernemers een doorn in het oog dat ze geen enkele vorm van perspectief krijgen vanuit de overheid. Al maanden niet. Keer op keer moeten zij via via vernemen wat er eventueel staat te gebeuren. Of wat de nieuwe maatregelen zijn. We zijn ons ervan bewust dat KHN Landelijk alles in het werk heeft gesteld om bij het kabinet de noodzaak daarvan aan te kaarten. Dit is blijkbaar niet doorgedrongen en plaatst ons dus in een positie waarin we niet anders kunnen dan open te gaan. Anders gaat 50% van de ondernemers in deze prachtige branche failliet."

"(...) Als KHN zijnde is er maandenlang getracht oplossingen aan te dragen en -uit te werken, protocollen te maken, om samen door en uit deze crisis te komen. Na 8 maanden moeten wij de balans opmaken met de trieste conclusie dat dat “samen”, nihil is geweest. Daar waar de gemeentelijke overheden over het algemeen de horeca op alle mogelijke manieren probeerden te steunen, heeft het kabinet hier hopeloos gefaald. Zoals de gevraagde - veel te hoge - eigen bijdragen van ondernemers om aanspraak te kunnen maken op niet toereikende maatregelen, bijvoorbeeld een TVL die minimaal 75% had moeten zijn en een NOW die ook écht 90% had moeten dekken. Dit, evenals het gebrek aan toekomstperspectief vanuit het kabinet en het inconsistente overheidsbeleid, laten ons geen andere keus: we gaan onder de strikte voorwaarden van het protocol van KHN open op 17 januari 2021. "

