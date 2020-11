Henk kan weer fietsen na tien jaar verlamming: 'Ik voelde de stroom door m'n benen gaan'

Henk kan weer fietsen dankzij de Berkelbike. Dwarslaesie fiets graphic (foto: Berkelbike) Volgende Vorige vergroot 1/2 Henk kan weer fietsen dankzij de Berkelbike.

Henk Walta wist niet wat hem overkwam toen hij ondanks zijn dwarslaesie met z'n eigen beenspieren de trappers van een fiets kon bewegen. "Het was een sensatie, ik voelde de stroom door m'n benen gaan."

Tien jaar geleden raakte Henk zwaar gewond bij een ongeluk op de Bossche Parade. Tijdens een verbouwing viel er een grote berg stenen op Henk en liep hij een dwarslaesie op. Sindsdien is hij verlamd aan beide benen. "Toen ik bij kwam in het ziekenhuis had ik meteen in de gaten dat het ernstig mis was. Ik dacht, dit komt niet meer goed", vertelt Henk.

Bewegingswetenschapper Rik Berkelmans heeft de zogenaamde Berkelbike bedacht. Dankzij armkracht gaan de benen ronddraaien en vervolgens krijgen de verlamde beenspieren elektrische pulsjes waardoor ook die spieren gaan meebewegen.

Henk Walta is dolblij met de vinding: "Toen ik voor het eerst weer fietste en m'n benen deden het weer, dacht ik: 'Als dit kan, kom ik hier misschien wel lopend uit", vertelt hij met een brede glimlach. "Door elke dag een uur te trainen voel ik me in ieder geval een stuk fitter en m'n beenspieren worden sterker", aldus Henk.

Rik Berkelmans, de bedenker van de speciale fiets met functionele elektrische stimulatie (FES), denkt dat er met de Berkelbike meer in zit. "Bij de Cybathlon, de Olympische Spelen voor paralympische sporters met technische ondersteuning, hebben twee atleten goud gewonnen met de speciale fiets. Ik denk ook dat als we de elektrische broek verder ontwikkelen het mogelijk is dat mensen met een dwarslaesie op eigen kracht weer kunnen staan", vertelt hij trots. "Als je veel traint met het systeem zie je de spiermassa echt toenemen".

Zo werkt fietsen met een Berkelbike:

Met de BerkelBike bewegen de armen en de benen. “De armen beginnen en laten de benen via een ketting draaien. Sensoren geven vervolgens signalen door aan de elektronica, zoals waar de benen precies zitten en hoe snel ze ronddraaien. De elektronica rekent uit wanneer welke spier aangestuurd moet worden. Dat gaat via een speciale broek waarin 12 elektrodes zitten, die geven stroom aan de zenuwen van de spieren. Die zenuwen krijgen vervolgens instructies van de elektronica en dan trekken de spiervezels samen.”



Meer informatie vind op berkelbike.nl

