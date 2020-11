Tesla blijft gewoon in Tilburg, geen vrees voor verhuizing naar Berlijn

De Tesla-fabriek in Tilburg (Foto: Agnes van der Straaten). vergroot

Fabrikant van elektrische auto's Tesla is niet van plan uit Tilburg weg te gaan. Dat zegt wethouder De Vries van Tilburg in een brief aan de gemeenteraad. Een aantal weken geleden kwam het gerucht naar buiten dat Tesla Tilburg zou verlaten. Tesla wilde hier toen niet op reageren.

Tesla zou Tilburg verlaten omdat de modellen X en S niet meer zoveel verkocht werden in Nederland. De assemblage van die twee modellen wordt in Tilburg gedaan. Maar volgens Tesla gebeurt er nog zoveel meer in de Tilburgse vestiging, zoals reparatie en revisie.

Ook is Tesla Tilburg het distributiecentrum van serviceonderdelen en er is een Tesla Store en servicecentrum. Al die onderdelen blijven gewoon in Tilburg.

Tesla is op dit moment ook een grote vestiging in de buurt van Berlijn aan het bouwen, maar volgens wethouder De Vries is er geen sprake van overlap met de activiteiten in Tilburg. Bij Tesla in Tilburg werken vijfhonderd mensen.

