Depla tegen onruststokers in Bredase wijk Hoge Vucht: 'Besef dat je je eigen wijk kapotmaakt'

De Bredase burgemeester Paul Depla heeft geen goed woord over voor de onrust in de wijk Hoge Vucht donderdagnacht. Depla roept mensen in buurt op zoveel mogelijk melding te blijven doen van overlast. "Laten we voorkomen dat alleen de raddraaiers het beeld over Hoge Vucht bepalen", stelt hij.

Donderdagnacht werd in de wijk onder meer een kledingcontainer in brand gestoken bij winkelcentrum Hoge Vucht. Ook werd een mobiele wc opgeblazen, waarschijnlijk met zwaar vuurwerk. Op woensdag kwamen de politie er 's nachts aan te pas, toen verschillende kliko's en een bushalte werden verwoest.

Buurtbewoners maken zich zorgen over de vuurwerkoverlast:

Depla noemt het onacceptabel. "Besef dat je je eigen wijk kapotmaakt", zou hij tegen de raddraaiers willen zeggen. "Je zult er maar wonen en vannacht zijn opgeschrikt door vuurwerk. Dat willen we echt stoppen. We hopen dat we dat met elkaar kunnen oplossen en dat mensen zien dat we met verhoogde inzet aanwezig zijn in de wijk."

Volgens de burgemeester zijn politie, boa's en wijkmedewerkers, actief in Hoge Vucht, maar helpt het ook enorm als mensen melding doen van overlast, bijvoorbeeld via Meld Misdaad Anoniem.

"Daarmee kunnen we de mensen die bijvoorbeeld met vuurwerk aan het sjouwen zijn aanpakken. De afgelopen tijd hebben we in de Hoge Vucht gezien dat Meld Misdaad Anoniem werkt", legt Depla uit. "We hebben ook de oren en ogen vanuit de samenleving nodig."

Depla noemt 'coronamoeheid' als mogelijke oorzaak voor de overlast. "Die moeheid begrijp ik wel, maar op deze manier zelf dingen gaan organiseren is niet goed te praten en zullen we niet accepteren", zegt hij. "Ga liever met elkaar in gesprek om te kijken wat we wél met elkaar kunnen doen om door deze voor iedereen moeilijke periode heen te komen."

