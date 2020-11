FC Den Bosch verliest van Cambuur, NAC mist penalty en speelt gelijk tegen TOP

Den Bosch verloor van Cambuur. (Foto: OrangePictures) vergroot

FC Den Bosch heeft vrijdagavond in Friesland niet kunnen winnen. In de Keuken Kampioen divisiewedstrijd tegen Cambuur verloor het met 3-1. NAC Breda deelde de punten in een duel met TOP Oss.

Den Bosch begon goed in Leeuwarden en kwam na 20 minuten op voorsprong. Kevin Felida gleed de bal binnen na een goede voorzet. Cambuur had meerdere goede kansen op de gelijkmaker, maar doelman Wouter van der Steen hield zijn ploeg lang op de been.

Net voor rust werd het 1-1. Giovanni Korte scoorde nadat hij de diepte in was gestuurd door Mees Hoedemakers. In de tweede helft liepen de Friezen verder uit. De 2-1 viel na slordig uitverdedigen van Den Bosch. FC Den Bosch had wel kansen, maar stuitte steeds op de goalie van Cambuur.

Bij het begin van de wedstrijd werd net als bij alle andere wedstrijden in het betaald voetbal dit weekend een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden Diego Maradona.

TOP Oss - NAC Breda: 0-1

In Oss werd er vrijdagavond niet gescoord. TOP Oss speelde een sterke partij tegen het hoger geklasseerde NAC en kreeg meerdere kansen. Ook NAC kreeg een aantal schietkansen, maar die werden geblokkeerd. In de 75e minuut kreeg NAC een penalty die Mario Bilate nam. Maar de bal werd gepakt door de TOP-doelman, Bo Geens.

NAC heeft als nummer vier 3 punten minder en een wedstrijd meer dan Cambuur.

Van Hooijdonk ontbrak bij de Bredase ploeg doordat hij thuis bij het douchen een ongeluk had.

