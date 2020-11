Stapel met autobanden in brand gestoken: het is al vroeg raak in Veen

De brandende stapel autobranden (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). Van de banden bleef amper iets over (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 De brandende stapel autobranden (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties).

De Witboomstraat in Veen is eerder dan andere jaren in het nieuws. Meestal worden pas in de eerste week van december op of in de buurt van deze weg auto’s of autobanden in brand gestoken. Dit jaar was het al op 28 november raak.

Even na middernacht namelijk werd een stapel autobanden in brand gestoken. Ze lagen op de kruising van de Witboomstraat en Van der Loostraat. Ook lag er nog wat afval op de stapel.

De brandweer blust de brandende autobanden (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Op de desbetreffende kruising is het al jaren traditie om in de aanloop naar oud en nieuw en tijdens de jaarwisseling auto’s of autobanden in brand te steken.

