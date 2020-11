Garnalencocktail met chili-tomaten mayonaise en een gevuld eitje

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 28 november hoorde je in De Week van de Jaren 80 op de radio koksopleider Marcel Naring van Curio in Breda. Hij combineerde twee klassiekers en gaf er een moderne twist aan. De verse eieren uit het recept komen van de Walnoothoeve in Hoeven.

Hollandse garnalen

Dit heb je nodig voor tien personen:

zevenhonderdvijftig gram Hollandse garnalen

een kleine ui

twee vleestomaten

vijftig gram kappertjes

twintig gram amandelschaafsel, licht gebruind in de pan

vijftig gram olijfolie

twee eetlepels verse bieslook, gesneden

twintig ml balsamico azijn

een kropsla

zout en peper

Bereidingswijze:

Ontvel de tomaten en snijd in blokjes

Snipper de ui en snijd de kappertjes fijn

Zet een bakpan op het vuur en fruit de ui aan in de olijfolie, drie tot vijf minuten

Voeg achtereenvolgens de aceto balsamico, blokjes tomaat en kappertjes toe

Zet het vuur nu uit en meng alles met de garnalen, het amandelschaafsel en de gesneden bieslook

Breng op smaak met zout en peper en zet het mengsel koud weg

Chili-tomaten mayonaise

Dit heb je nodig:

negentig gram yoghurt

veertig gram gepasteuriseerd eiwit

driehonderdzestig gram zonnebloemolie

een limoen (limoensap)

een eetlepel tomatenketchup

een mespuntje chilipoeder

een mespuntje paprikapoeder

zout en peper



Zo maak je het:

Meng alle ingredienten, behalve de olie, met een staafmixer in een maatbeker

Voeg druppelsgewijs de olie toe tot er een gladde creme ontstaat

Breng op smaak met zout en peper

En dan de gevulde eieren

Dit heb je nodig:

vijf eieren

twee eetlepels chili-tomaten mayonaise

peper en zout

Breng de eieren in een pan met water aan de kook

Kook de eieren op het moment dat het water kookt acht minuten

Giet de eieren af, laat ze schrikken in koud water en pel de eieren in het water

Halveer de eieren en lepel het eigeel er voorzichtig uit

Prak het eigeel fijn met een vork, meng de chili-tomaten mayonaise erdoor en breng op smaak met een beetje zout en versgemalen peper

Vul de eieren met het mengsel, dan kan met een lepel of met een spuitzak

Tot slot: presenteer de garnalencocktail in een mooi glas.

Doe onder in het glas eerst wat geplukte kropsla en werk de cocktail af met wat gesneden bieslook.

Smakelijk!

