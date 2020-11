Opnieuw kudde schapen aangevallen in weiland: 5 schapen doodgebeten en 13 gewond

Diverse schapen werden aangevallen in een weiland in Rosmalen (foto: Bart Meesters). vergroot

Joan van Mook keek zaterdagochtend zijn ogen uit, toen hij zijn vaste ronde maakte langs zijn kuddes schapen in de omgeving van Rosmalen. Vijf van zijn schapen bleken te zijn doodgebeten en dertien raakten gewond. Hij is ervan overtuigd: dit is het werk van een wolf. Alle aangevallen dieren zijn in de keel gebeten.

"Het is heftig hoor, als je bij je weiland aankomt en er liggen verspreid over het perceel allemaal dode schapen. Alles zat onder het bloed. De dertien gewonde schapen worden nagekeken door een dierenarts en behandeld. We moeten nog zien of die het overleven, er zijn er een paar erg slecht aan toe."

'Als schapenhouder word je bang'

In totaal hoedt Joan vijfhonderd schapen. Op het weiland waar de wolf zijn slag sloeg, stonden er honderd. "Het is verschrikkelijk. Je doet er alles aan om ze gezond te houden en te verzorgen en dan tref je ze 's ochtends zo aan. Je weet meteen wat er aan de hand is als je dit ziet.

De wolf was de afgelopen dagen al bij schapen in de buurt van Berghem gespot. Vrijdag werden zeker tien schapen daar doodgebeten. "Als schapenhouder word je dan wel bang. Dan speelt het al in je hoofd, dat zoiets kan gebeuren."

Hij twijfelt er niet aan dat dit het werk van een wolf is. "De wolf is deze ochtend namelijk ook gezien", vertelt hij. "Door buurtbewoners, die langskwamen. Zij zagen het dier lopen. Een groot dier, groter dan een schaap."

