Wolf slaat toe in Macharen en Berghem, zeker tien schapen doodgebeten

In Macharen zijn donderdag op de dijk langs het Burgemeester Delenkanaal vier schapen doodgebeten. Dat meldt de Herkauwerspaktijk in Oss. Vrijdag werd bekend dat ook in Berghem, vijf kilometer verderop, zes schapen gedood zijn.

Een schapenhouder in Macharen trof ter hoogte van de Haven van Oss drie dode dieren aan op de dijk en één schaap lag in het water. "Daarnaast zijn nog twee Ouessantschapen vermist, vermoedelijk zijn die ook in het water beland en omgekomen", legt veearts Rianne van Helden uit. "Aan de verwondingen van de schapen te zien, gaat het vermoedelijk om een wolf."

In Berghem werden zes schapen gedood in een weiland aan de Waterstraat. Ook raakten verschillende schapen gewond.

Dna-onderzoek

Er is dna afgenomen bij de kadavers dat door BIJ12 onderzocht zal worden. Dat onderzoek moet uitwijzen of de schapen daadwerkelijk zijn gedood door een wolf. "De uitslag hiervan laat normaal gesproken een week of zes op zich wachten, maar misschien kan het nu iets sneller en weten we half december al meer", legt Jansen uit.

Veearts Rianne van Helden van de van De Herkauwerspraktijk in Oss hoopt dat er snel duidelijkheid komt, maar neemt voor nu het zeker voor het onzekere. Ze roept schapenhouders in de regio op alert te zijn en indien mogelijk de dieren binnen te halen.

In Brabant heeft een wolf zich gevestigd op de Strabrechtse Heide. In het voorjaar werden bij Heusden en Haarsteeg tientallen schapen doodgebeten door een andere wolf. Dat dier is later doorgelopen naar België en uiteindelijk in Frankrijk doodgeschoten, omdat hij daar voor overlast zorgde.

