Man die explosie veroorzaakte in Breda werd eerder op de dag al aangehouden, maar weer vrijgelaten

Man zwaargewond door enorme gasexplosie in woonwijk Breda. vergroot

De 38-jarige verwarde man die vrijdagmiddag een explosie veroorzaakte in de tuin van een huis aan de Spaarnestraat in Breda was eerder op de dag al opgepakt, maar weer vrijgelaten. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend.

De man werd vrijdagochtend aangehouden nadat hij spullen kapot maakte in een huis aan de Rijnstraat waar familie van hem woont en de auto van een ander familielid vernielde aan de Spaarnestraat. De man werd toen meegenomen naar het politiebureau en verhoord. Er werd proces-verbaal opgemaakt, maar daarna werd de man weer vrijgelaten.

Wachten op privacy instellingen...

Zwaargewond

Kort daarna kreeg de politie nieuwe meldingen binnen over de man, die opnieuw onrust zou veroorzaken in de Rijnstraat en de Spaarnestraat. Rond vier uur 's middags ging de man bij een huis aan de Spaarnestraat in de weer met gasflessen en vuur. Dit leidde tot een explosie. De man raakte hierbij zwaargewond. Hij is naar een brandwondencentrum gebracht. De bewoonster van het huis aan de Spaarnestraat heeft aangifte gedaan van brandstichting, het vernielen van haar schuur en het vernielen van haar auto.

LEES OOK: Verwarde man zwaargewond door grote gasexplosie in woonwijk Breda

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.