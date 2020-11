DNA-testen bij doodgebeten schapen: was het een wolf of toch een hond?

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Wolventaxateur Henk Emmerzaal was zaterdag in Rosmalen om te kijken of het daadwerkelijk een wolf was die de schapen doodbeet. Gewapend met een mesje en gebieg wattenstaven neemt hij een kijkje in de bloederige nekken van de dieren. Over vier weken komt de uitslag binnen en is duidelijk of het écht een wolf was. Maar eigenlijk is het voor zowel de taxateur als de getroffen boer wel duidelijk. "Een wolf probeert de prooi te doden door in de keel te bijten en de luchtpijp dicht te drukken. Dat was bij al deze schapen het geval", vertelt Henk.

Ista van Galen Geschreven door

Boer Joan trof zaterdagochtend vijf dode en dertien gewonde schapen aan. Het was onrustig in het weiland. "Alle andere schapen waren van slag", zegt de boer. "En nog steeds wel." Volgens hem is het zonder twijfel een wolf die tekeerging op zijn dieren. Dat laatste moet taxateur Henk dus aantonen via een dna-test.

Taxateur Henk Emmerzaal bij het dode schaap. vergroot

Het is werk waar je een sterke maag voor moet hebben, want Henk moet vaak een stuk huid wegsnijden om daar goed bij te komen. "De keel snij ik dan open. Zo kan ik zien hoe groot die keelbeet is. Voor een wolf moet die aan bepaalde maten voldoen: de afstand van de hoektanden is bij een volwassen wolf vier tot zeven centimeter."

Of hij wel eens misselijk wordt van dat snijden in de dode dieren? "Valt mee, je went eraan. Een slager slacht ook, dus dat snijden, tja. We krijgen scherpe mesjes mee, dus dat gaat prima", aldus de taxateur.

In onderstaande video zie je hoe Henk wolven-dna afneemt:

Wachten op privacy instellingen...

Voor Henk is dit overigens een extra baan, naast zijn eigen werk. Maar de laatste tijd heeft hij het steeds drukker met wolvenbeten.

"Ik taxeerde eerst onder meer ganzen, maar toen de wolf vorig jaar in Nederland opkwam, ben ik gevraagd wolventaxaties te doen. Daar ben ik druk mee geweest dit jaar." Na de schapen in Rosmalen moet de taxateur snel weer door naar Eindhoven, want ook daar is weer een schaap doodgebeten. Waarschijnlijk door de wolf die gevestigd zit op de Strabrechtse Heide, denkt de wolventaxateur.

Ondertussen is het voor boer Joan afwachten of de wolf weer toeslaat. "Ik denk niet dat ik vannacht kan slapen. Morgenochtend, als het licht is, maken we meteen een rondje langs de dieren of te kijken hoe het gaat. Hopelijk blijft de wolf weg."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.