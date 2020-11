Moeder van slachtoffer zinloos geweld na veroordeling: ‘Dit is een waarschuwing voor alle daders’

De Spoordijk in Berkel-Enschot (foto: Google Streetview). vergroot

Uit het niets sloegen drie tieners in augustus een jongen uit Tilburg in elkaar. Vrijdag legde de kinderrechter in Breda hen naast een schadevergoeding forse taakstraffen en een voorwaardelijke detentiestraf op. “Hiermee kunnen we deze bizarre tijd afsluiten.”

Joris van Duin Geschreven door

Het zijn de woorden van Rianne Bevers, de moeder van het 15-jarige slachtoffer. Zij doet haar verhaal om twee redenen: “Slachtoffers van zinloos geweld een hart onder de riem steken.” En: “Dit is een waarschuwing voor alle daders, je kunt flink de pineut zijn. De politie heeft fantastisch werk geleverd en de straffen zijn niet mals.”

Gebroken neus

Terug naar 14 augustus. Het is een warme zomeravond, iets voor achten, als de zoon van Rianne over de Spoordijk in Berkel-Enschot fietst. Drie jongens komen hem tegemoet, draaien om en geven het slachtoffer een klap. Daarna slaan twee jongens vaker, een ander filmt het tafereel lachend. Kort daarna fietst het drietal weg om de jongen bloedend achter te laten.

“Ze gingen zwemmen”, vertelt Rianne, daags na de rechtszaak. “Terwijl mijn zoon daarna meerdere keren naar het ziekenhuis, de KNO-arts en de huisarts moest. Hij onderging een spoedoperatie en kon de laatste week van de zomervakantie niks meer doen: niet meer voetballen en ook niet zwemmen.” Dit liet Rianne de daders vrijdag in de rechtszaal overduidelijk weten. De boodschap kwam volgens haar behoorlijk binnen bij de drie jongens van 15 en 16. “Je zag ze toen echt kijken: ‘wow…’ Ze zijn hier wel van geschrokken.”

"Ze hadden ‘gewoon’ zin om iemand te pakken."

De reden voor de aanval is volgens de moeder misschien wel even schokkend als het letsel aan het slachtoffer. “Ze hadden ‘gewoon’ zin om iemand te pakken. Twee van hen trokken een shirt over het hoofd om niet te worden herkend. Bizar. Je snapt er niets van”, vertelt Rianne.

Waar de tieners aan voorbijgingen is dat Nederland flink wat camera’s telt. Eentje bracht hen even verderop haarscherp in beeld. Het politieteam Groene Beemden plaatste een geblurde foto van de daders op Facebook met de oproep zich te melden. Met vrijdag als eindresultaat: de jongens in de rechtbank, spijt betuigend voor wat ze hebben gedaan.

Rianne: “Dat maakt het deels goed. Ze hebben iets kapot gemaakt. Mijn zoon wil er het liefst niet over praten. Toch voelt dit enigszins als genoegdoening. Dit is echt een steuntje voor alle slachtoffers van zinloos geweld en een waarschuwing voor de daders."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.