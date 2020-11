Tv-programma bezorgt Lithoijen alternatief kruisbeeld, nadat het oude met vuurwerk werd opgeblazen

Het alternatieve Christusbeeld in Lithoijen (foto: Ista van Galen). vergroot

Ruim zeventig jaar stond het Christusbeeld van de bekende Bossche kunstenaar Piet Verdonk op het kruispunt van de Molenweg met de Schutstraat in Lithoijen. Het was een icoon van het dorp en was geschonken aan een vroegere pastoor. Maar vorig weekend werd het met zwaar vuurwerk opgeblazen. Na een week schittert er echter alweer een nieuw kruisbeeld op deze locatie. Met dank aan het satirische tv-programma 'Even tot hier' van Jeroen Woe en Niels van der Laan.

Het witgeschilderde Christusbeeld van eikenhout stond in de tuin van Heleen en Gert van den Berg in Lithoijen. "In het voorste puntje van onze tuin", vertelde Heleen in de uitzending. "Vorige week zaterdag, rond middernacht kwamen vijftien jongeren hierlangs gefietst. Zij hebben hier met vuurwerk naar gegooid of vuurwerk aan gehangen. Dat leidde ertoe dat het hele beeld ontplofte. Het kruis waaraan het beeld hing, was doormidden gespleten en de restanten van het beeld lagen verspreid over het hele kruispunt."

'Hele dorp was in rep en roer'

De volgende ochtend zag een van de buurtbewoners, die een wandeling maakte, de brokstukken liggen en meldde dit via de buurtapp aan andere buurtbewoners. "En toen was het hele dorp in rep en roer", vertelde Carla Heeren in 'Even tot hier'.

Foto: Frans Heeren vergroot

"Het beeld lag in duizend stukjes", vulde haar man Frans - die lid is van de heemkundekring Maasdorpen - aan, terwijl hij het hoofd van Jezus in zijn handen hield. "Het is zo zonde... Dit beeld was religieus erfgoed en gemaakt door een bekende kunstenaar, Piet Verdonk. Het is echt een kunstwerk dat verloren is gegaan!"

Leed aantrekken

"Dit was een herkenningspunt hier in het dorp", vertelde Gert van den Berg. "Als mensen vroegen waar wij wonen, zeiden we: als je hier komt binnenrijden, wonen wij bij Jezus. Vreselijk dat het er nu niet meer is."

Wachten op privacy instellingen...

Jeroen Woe en Niels van der Laan trokken zich het leed van de dorpsbewoners aan en besteedden zaterdagavond in hun programma 'Even tot hier' van BNNVARA aandacht aan het vernielde kruisbeeld. En ze zetten alles op alles om het dorp te voorzien van een nieuw Christusbeeld. "Maar dan wel een Jezusbeeld dat vuurwerkproof is", benadrukte Niels tijdens de uitzending. "Dus niet van hout", vulde Jeroen aan. "Nee, dat kan niet meer", schudde Niels zijn hoofd. "Het mag niet weer kapot." Daarop wist Jeroen wel iets: "Dan we moeten metaal hebben."

Met liefde

Eerder in de uitzending hadden Woe en Van der Laan al aandacht besteed aan het afvalprobleem in Nederland en de campagne 'Yes, we can'. Jaarlijks blijken liefst 125 miljoen blikjes in Nederland in de natuur terecht te komen. Metaal genoeg dus voor een nieuw Christusbeeld. Dat werd met liefde beschikbaar gesteld voor dit goede doel.

Daarop gingen kunstenaars aan de slag. Na er nog een likje verf overheen gespoten te hebben, werd het alternatieve kruisbeeld naar Lith gereden en teruggeplaatst op de plek waar het beeld stond dat Piet Verdonk had gemaakt.

Inwoners zijn blij met de actie van Jeroen Woe en Niels van der Laan (foto: Ista van Galen). vergroot

'Een mooi gebaar, echt!'

De reacties op de actie van de theatermakers waren enthousiast. "Jemig!", riep een van de buurtbewoners uit bij de onthulling van het alternatieve beeld. "Dat is wel kunstzinnig, zeg!" Ook Heleen van den Berg kwam naar het Christusbeeld in haar tuin kijken. "Echt gaaf", verzuchtte zij, terwijl ze wees naar de doornenkroon van Jezus. "En dat in zeer korte tijd", complimenteerde Frans Heeren. Hij maakte een foto van het beeld, en Heleen en Gert volgden al snel zijn voorbeeld.

"Dit verzacht de pijn wel een beetje", vertelde een andere inwoner van Lithoijen. "Ik vind dit een mooi gebaar, echt!" Een vrouw vulde aan: "Deze mag blijven!"

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.