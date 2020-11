Voordeur van de burgemeester van Woensdrecht opgeblazen met vuurwerkbom

De voordeur van het huis van de burgemeester werd opgeblazen (foto: politie). vergroot

Het huis van burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht is zaterdagnacht door een vuurwerkbom beschadigd geraakt. De voordeur is opgeblazen en het huis heeft grote schade opgelopen. Er is niemand gewond geraakt.

Janneke Bosch Geschreven door

Rond kwart over een in de nacht hoorden de burgemeester en de buren in de straat een enorme knal. Het bleek een vuurwerkbom bij de voordeur van het huis van de burgemeester in Hoogerheide. De voordeur werd opgeblazen en ook de voorkant van het huis en de garage liepen veel schade op. Ook een auto die op de oprit stond, raakte zwaar beschadigd.

"Ik ben enorm geschrokken net als de omwonenden in de buurt"

Burgemeester Steven Adriaansen is erg geschrokken van de vuurwerkbom voor zijn huis. "Ik ben enorm geschrokken net als de omwonenden in de buurt. Ik tast volledig in het duister van de oorzaak en ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft. De recherche pakt de zaak zeer serieus op."

De burgemeester heeft aangifte gedaan. De politie is een onderzoek gestart en heeft inmiddels een buurtonderzoek afgerond.

