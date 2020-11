Voordeur van de burgemeester van Woensdrecht opgeblazen met vuurwerkbom, raadslid 'heeft déjà vu'

De voordeur van het huis van de burgemeester werd opgeblazen (foto: politie). vergroot

Het huis van burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht is in de nacht van zaterdag op zondag door een vuurwerkbom beschadigd geraakt. Het motief is onbekend. Dit is de tweede keer in vijf maanden tijd dat de woning van een politicus in deze gemeente wordt getroffen door een stuk vuurwerk. Voor CDA-fractievoorzitter Ad Pijnen voelt het als een déjà vu: "Dit doet wel iets met me."

Janneke Bosch & Joris van Duin Geschreven door

Eerst naar burgemeester Adriaansen. Bij hem en zijn buren slaat rond kwart over een in de nacht de schrik om het hart. Een bij zijn voordeur ontplofte vuurwerkbom maakt de buurt wakker. De schade aan het huis in Hoogerheide is aanzienlijk. De voordeur is opgeblazen en ook de voorkant van het huis en de garage liepen schade op. Een auto die op de oprit stond, raakte beschadigd. Niemand raakte gewond.

"Ik ben enorm geschrokken."

Burgemeester Adriaansen zegt erg geschrokken te zijn van de ontplofte vuurwerkbom. Maar wie of wat er achter zitten, is hem volstrekt onduidelijk. "Ik tast in het duister van de oorzaak en ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft. De recherche pakt de zaak zeer serieus op." Een buurtonderzoek van de politie is inmiddels afgerond. Onduidelijk is of er verdachten in beeld zijn en wat het motief is.

Politiek Woensdrecht is zondagochtend ingelicht over het incident. In het bericht wordt gevraagd niet naar buiten te treden over de ontploffing bij het huis van de burgemeester. Dat doet CDA-fractievoorzitter Ad Pijnen dan ook niet. "De gemeentevoorlichter regelt dat", zegt hij.

Vuurwerkontploffing bij raadslid in juli

De ontploffing bij de burgemeester zorgt voor een déjà vu bij Pijnen. In juli van dit jaar gooide iemand zwaar vuurwerk in zijn brievenbus. Onder meer de deuren liepen forse schade op. "Het was helemaal zwart. De schade was groot", zegt Pijnen. "De schrik was groot. Dat dit nu bij de burgemeester gebeurd is, doet wel iets met me. Het komt dan even terug. Mijn vrouw en ik hebben dat verwerkt en ik wil het er liever niet uitgebreid over hebben."

Voor het incident bij Pijnen is zover hij weet nooit iemand aangehouden. De politicus zegt nooit het vermoeden te hebben gehad dat er een politiek motief aan ten grondslag heeft gelegen. Of dat vannacht wel het geval is geweest? "Daar heb ik geen enkel zicht op."

'Regioburgemeester' Weterings: 'Verwerpelijk'

Theo Weterings noemt de vernieling als regioburgemeester van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant 'verwerpelijk'. "Een vuurwerkbom in een woonwijk, bij een huis, het had heel anders kunnen aflopen. Hoe kan iemand het in zijn hoofd halen om een vuurwerkbom voor iemands deur te plaatsen?"

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.