Vuurwerkbom bij huis van burgemeester: 'Hoe haalt iemand het in zijn hoofd?'

In de nacht van zaterdag op zondag verwoestte een vuurwerkbom de voordeur van het huis van de burgemeester van Woensdrecht. Collega-burgemeester Theo Weterings noemt die actie 'absoluut verwerpelijk'. Hij doet een oproep om informatie over de vuurwerkbom of de daders met de politie te delen.

Marielle Bijlmakers

Bij burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht was er 'slechts' sprake van materiële schade. "Maar een vuurwerkbom in een woonwijk, bij een huis, het had ook heel anders kunnen aflopen. Deze actie is absoluut verwerpelijk. Hoe kan iemand het in zijn hoofd halen om een vuurwerkbom voor iemands deur te plaatsen? Hoe kan iemand het bedacht krijgen dat het in onze maatschappij past om een dergelijk projectiel voor de deur van een burgemeester te leggen? " Zo reageert Weterings als regioburgemeester van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.

"Dit wordt tot op de bodem uitgezocht."

"De politie is op dit moment bezig met een grondig onderzoek. Ik roep iedereen op die iets van deze actie weet of iets heeft gezien, zich te melden bij de politie. Degene die de vuurwerkbom geplaatst heeft/hebben, vrienden, ouders, bekenden, maar ook wijkbewoners en passanten: deel je informatie met de politie. Dit wordt tot de bodem uitgezocht."

Verder steekt hij burgemeester Adriaansen namens alle burgemeesters in de regio een hart onder de riem. Adriaansen zelf wil niet reageren op de vuurwerkbom bij zijn huis.

