Eindelijk weer de beste, Michael van Gerwen wint 'zijn' Players Championship Finals

Michael van Gerwen heeft zijn tweede grote titel van het jaar te pakken. De laatste tijd ging het niet altijd even lekker met Mighty Mike, die op meerdere toernooien vroeg uitgeschakeld werd. Tijdens de Players Championship Finals liet hij echter zien waarom hij nog altijd de nummer één van de wereld is. Van Gerwen won in spannende finale met 11-10 van Mervyn King.

Van Gerwen liet vanaf de eerste pijl zijn klaar te zijn voor de finale, zijn eerste pijl op een dubbel was meteen raak. King, die verrassend de finale haalde, was echter niet onder de indruk. Via een 115-finish kwam hij via een break op voorsprong, de volgende leg gooide hij 107 uit. Van Gerwen deed er vervolgens een schepje bovenop door via een 146-finish op 2-3 te komen. Het was het verhaal van de wedstrijd: hoge finishes.

Van Gerwen kwam vervolgens op voorsprong, zonder grote afstand te nemen. Een paar keer leek King zelfs op gelijke hoogte te komen, maar juist op die momenten won Van Gerwen de leg met een fraaie finish (160 en 120). Bij 7-6 lukte het de darter uit Vlijmen niet om King van zich af te houden, de Engelsman maakte gelijk.

Na de laatste break van de wedstrijd begon Van Gerwen met een break via een 135-finish, waardoor hij op een 9-7 voorsprong kwam. Daarmee leek het verzet van King, die in de finale voor meer tegenstand zorgde dan vooraf gedacht werd, gebroken. Leek, want King reageerde door een leg terug te pakken via een indrukwekkende 126-finish. Zo bleef het duel alle kanten op gaan, tot de beslissende leg bij 10-10. Van Gerwen mocht die leg beginnen, van dat voordeel maakte hij gretig gebruik. Een flinke brul volgde nadat zijn vierde matchdart raak was, eindelijk weer een grote toernooizege.

Eerder op de zondag maakte Van Gerwen indruk met goede wedstrijden tegen landgenoot Dirk van Duijvenbode (10-6) en rivaal Gerwyn Price (11-8).

"Het is een lange tijd geleden dat ik een toernooi heb gewonnen. Ik ben blij dat ik goed gespeeld heb en dat ik deze trofee weer in handen heb. Ik ben een paar maanden uit vorm geweest. Maar ik ben trots op mezelf. Ik heb hier hard voor gewerkt. Dit betekent heel veel voor mij", was de eerste reactie van Van Gerwen.

Zesde titel

De Players Championship Finals kun je inmiddels wel het toernooi van Van Gerwen noemen. Van de laatste acht edities won Van Gerwen er maar liefst zes. Alleen in 2014 (Gary Anderson) en 2018 (Daryl Gurney) was hij dat toernooi niet de beste. Geen enkele andere major - de grote toernooien van de PDC - wist MvG zo vaak te winnen. The Masters en de World Grand Prix volgen nu met vijf titels.

Voor Van Gerwen is het zijn tweede 'major' van 2020. Eerder won hij de UK Open, begin maart was hij daar in de finale met 11-9 te sterk voor Price.

