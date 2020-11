Expert over 800 kilo illegaal vuurwerk in kelderbox: ‘Met een kilo blaas je al een appartement leeg'

Een flat in Geldrop waar zaterdag 800 kilo vuurwerk werd gevonden, is aan de sloop ontsnapt volgens veiligheidsexpert Ad van Riel. "Bij een ontploffing zou de constructie zoveel schade oplopen dat een deel van zo’n complex gesloopt moet worden."

“Bij achthonderd kilogram regulier vuurwerk bestaat ongeveer een derde uit explosieve stof", legt Van Riel uit. "Bij illegaal vuurwerk is dit vijftig procent. Je hebt het hier dus over tweehonderd tot vierhonderd kilogram explosieve stof in een aparte ruimte. Dat kan een enorm effect hebben."

Instabiel en vonkgevoelig

Maar niet alleen illegaal vuurwerk is gevaarlijk, benadrukt hij. Volgens hem wordt ook consumentenvuurwerk zwaar onderschat, qua effect. "Het woordje ‘consumentenvuurwerk’ suggereert dat iedereen er wel mee kan omgaan. Dat is verre van waar. Hier gebeuren de meeste ongelukken mee. Vuurwerk is bijzonder vonkgevoelig, schokgevoelig en hittegevoelig. Het spul is instabiel en daarmee levensgevaarlijk. Zeker om in grotere hoeveelheden zelf op te slaan. Met name als de ruimte niet goed geconditioneerd is."