Horrorweekend voor schapenboer Joan: wolf sloeg twee keer toe in zijn kudde

Maar liefst twee keer in één weekend werden de schapen van boer Joan het slachtoffer van een wolvenaanval. Zaterdagochtend bleken vijf schapen dood en dertien gewond. De nacht erop werden nog eens twee schapen doodgebeten.

Boer Joan laat zich er niet door uit het veld slaan: “We staan positief in het leven dus we gaan weer verder en kijken wat we deze dag weer aantreffen. Het is nog donker en we zijn nog niet bij de kudde schapen geweest”, vertelt hij maandagochtend vroeg in radioprogramma Wakker!

Hij vertelt nog eens wat er afgelopen weekend precies gebeurde. “Zaterdagmorgen waren we onze ronde aan het maken en kregen we een telefoontje van iemand die vlakbij de schapenkudde woont. Hij zei: ‘kom maar gauw hier heen, het ziet er niet goed uit’. We troffen daar verspreid over het perceel vijf dode schapen en dertien gewonden met allemaal een forse nekbeet.”

De volgende nacht was de schapenboer nog aan het werk en belde dezelfde buurtbewoner: “Hij was aan het roken en zag de wolf een schaap pakken. Toen bleken er weer twee dood. De volgende ochtend zagen we dat er vijf gewond waren. Die hadden we nog niet gezien omdat het ’s nachts donker was.”

Wellicht moet de schapenboer accepteren dat dit nu de nieuwe realiteit is. “We horen van experts dat we ermee moeten leren leven dat de wolf in dit gebied leeft. Maar deze polder is niet geschikt voor de wolf. Dus we moeten proberen de dieren in beschermde weides te zetten zodat de wolf weer vertrekt.”

Dat is echter lastig met vijfhonderd schapen. “Alle schapen achter rasters met stroom krijgen is ondenkbaar omdat wij de schapen in zulke grote aantallen houden. Ze staan nu op winterweides in de polder op grote percelen die niet af te rasteren zijn”, legt de boer uit.

