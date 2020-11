Agent met de dood bedreigd in Roosendaal na melding van luidruchtig feestje

Foto: Pexels. vergroot

Een man van 54 uit Roosendaal heeft zondagavond een agent met de dood bedreigd. Dit gebeurde toen de politie rond acht uur afkwam op een melding van geluidsoverlast in het huis van de man aan de Doctor Nolenslaan. Er was een melding binnengekomen dat er in het huis een luidruchtig feestje gaande zou zijn.

Toen de agenten bij het huis aan kwamen, hoorden ze inderdaad muziek. Eén van de agenten klom op het dak van een schuur om de overlast te kunnen constateren. Met zijn zaklamp trok hij de aandacht van de aanwezigen.

De bewoner kwam naar buiten en begon direct de agent te beledigen. Hierbij bedreigde hij hem volgens de politie met de dood. De man zit nog vast voor verder onderzoek.

