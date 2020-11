Beukend kerstnummer van Snollebollekes is meteen een nummer 1-hit

'Beuk de ballen uit de boom', de Brabantse feestversie van onder andere het klassieke 'Jingle Bells', blijkt flink in de smaak te vallen. De nieuwe hit van Snollebollekes staat na een paar dagen nummer 1 op iTunes.

In het kerstnummer geeft zanger Rob Kemps uit Best een harde draai aan de traditionele kerstliedjes. Met succes, want het nummer kwam zelfs meteen binnen als koploper in de hitlijst. Meestal komt een nummer op een lagere plek binnen en klimt hij vervolgens omhoog. In de iTunes top staan de meest gedownloade nummers via de Apple iTunes-winkel.