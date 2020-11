Medewerkers halen overledene op, begrafeniswagen ondertussen vernield

Aan beide kanten zijn de vlaggen op de begrafeniswagen omgebogen. (Foto:Het Postmortale Zorgteam) vergroot

Terwijl medewerkers van een begrafenisonderneming een overledene ophaalden is hun rouwauto vernield. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag voor verzorgingshuis Rivierenhof in Helmond. "De medewerkers waren een half uur binnen", reageert begrafenisondernemer Randy te Raaij verbolgen.

Aan beide kanten van de rouwwagen werden de vlaggetjes omgebogen. Dit zorgde voor een ontwrichte motorkap. Ook de zijkanten van de auto raakte hierdoor beschadigd.

De begrafenisonderneming is op zoek naar de daders. De politie bekijkt de camerabeelden uit de omgeving. Getuigen die iets gezien of gehoord hebben, mogen zich melden.

"De hele voorkant van de wagen moet hersteld en gespoten worden." Hoeveel dit gaat kosten weet ondernemer Te Raaij nog niet. "Ik heb gelukkig nooit eerder meegemaakt dat onze wagens doelbewust vernield zijn."

