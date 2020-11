Brand bij Tuf Recycling in Dongen zou toch aangestoken zijn

De berg kunstgrasmatten bij TUF in Dongen (archieffoto: Jan Peels). vergroot

Er is toch een kans dat brand die gewoed heeft bij Tuf Recycling in Dongen in 2018, is aangestoken. Dat werd bekend tijdens een rechtszaak die vandaag werd gevoerd tegen het bedrijf. De directeur van Tuf Recycling moest zich verantwoorden voor de economische rechtbank in Den Bosch omdat ze in het verleden veel meer kunstgrasmatten had opgeslagen dan mocht.

Volgens de officier van justitie is tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de brand, 'brandbevorderend materiaal' gevonden op het terrein aan de Vierbundersweg in Dongen. De eigenaresse van Tuf Recycling was wel even verdachte van brandstichting, maar al snel bleek dat er geen bewijs was tegen haar. Ze bleek wel vlak voor de grote brand, een aantal keren telefonisch bedreigd te zijn. De oorzaak van de brand is nooit boven tafel gekomen.

24,5 miljoen teveel kunstgras

Deze maandagochtend moest de directeur zich niet verantwoorden voor de brand maar voor de enorme hoeveel grasmatten en zand en rubber korrels, dat opgeslagen lag onder meer in Dongen. Volgens de officier van justitie lag er in totaal 24,5 miljoen kilo kunstgras te veel opgeslagen. Daar was geen milieuvergunning voor.

De gemeente Dongen probeerde al op verschillende manieren het bedrijf aan de regels te houden, maar de kunstgrasmatten bleven aangevoerd worden. Een goede manier om ze winstgevend te recyclen was er niet. Het gevolg was dat de rollen kunstgras van hockey- en voetbalvelden zich bleven opstapelen.

Uit het verhaal dat de directeur van TUF deed voor de rechtbank bleek dat ze dicht bij een oplossing was voor het zelf recyclen van de grasmatten, samen met een bedrijf uit de Randstad. Maar op het laatste moment werd ze door de beoogde partner aan de kant gezet en ging het bedrijf alleen verder op dezelfde markt.

Wel heel veel pech

De officier van justitie gaf toe dat de directeur van Tuf Recycling wel heel veel pech had gehad en ook nooit eerder met justitie in aanraking was geweest. Daarom eiste hij geen gevangenisstraf maar een werkstraf van 160 uur. Vooral om een voorbeeld te zijn voor anderen in de afvalbranche die het met de regels niet zo nauw nemen.

Tegen het bedrijf TUF Recycling werd een voorwaardelijke geldboete van 10.000 euro geëist. Voorwaardelijk omdat er geen geld meer zit in het nagenoeg failliete bedrijf.

Emotioneel

De directeur was erg emotioneel tijdens de rechtszaak maandag. Ze hoopte nog steeds geld van de verzekering te ontvangen voor de brand. Daarmee wil ze haar schuldeisers betalen. Inmiddels werkt er niemand meer voor TUF Recycling en worden de overgebleven grasmatten weggewerkt door Dongen Pallets, de verhuurder van het bedrijventerrein waarop Tuf Recycling zit in Dongen.

