Zeker 45 levende dieren aangeboden bij destructiebedrijf Rendac: ‘Ernstige dierenmishandeling'

Bij destructiebedrijf Rendac in Son zijn in 2016 en 2017 zeker 45 levende dieren aangeboden. Dat blijkt uit gegevens die dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft opgevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In 2016 zijn ten minste elf varkens, negen koeien en vier kippen levend ter destructie aangeboden bij het bedrijf in Son. In 2017 ging het om negen varkens, vier koeien, vijf kippen, een geit, een schaap en een konijn.

Sinds 2009 daalde het aantal meldingen over levende dieren die werden aangeboden aan Rendac van 35 naar 18 in 2015. Er zouden volgens de NVWA dus voldoende maatregelen worden genomen door het bedrijf. Volgens Animal Rights is daar helemaal geen sprake meer van.

“Voor zover Animal Rights uit de documenten kan opmaken, is er in 2016 en 2017 geen enkele boete uitgedeeld voor deze ernstige vorm van dierenmishandeling. De ene na de andere veeboer trekt in zijn of haar verklaring het boetekleed aan en de NVWA volstaat vervolgens met een schriftelijke waarschuwing”, stelt Erwin Vermeulen van de organisatie.

'Topje van de ijsberg'

Vermeulen deed al in 2018 een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur); pas begin deze maand kreeg hij inzicht in de documenten. Volgens hem zijn de cijfers ‘het topje van de ijsberg’.

“Rendac gebruikt een standaard, voorgedrukt formulier om veeboeren erop te wijzen dat ze geen nog levende dieren tussen de kadavers mogen stoppen. Als je een dergelijk formulier standaard aan je chauffeurs moet meegeven, kan je op je vingers natellen dat deze misdaad met enige regelmaat voorkomt,” zegt Vermeulen.

Daarnaast denkt de voorman van Animal Rights dat er niet genoeg controles worden uitgevoerd en dat niet elk levend dier wordt gemeld. Vermeulen wacht nog op meer recente cijfers.

Opzet

Volgens de directeur van Rendac gebeurt het ‘zeer incidenteel’ dat er levende dieren worden aangeboden en is er 'zeker geen sprake van opzet'. Animal Rights kan zich daar niet in vinden. “Het feit dat er geen boetes uitgedeeld worden, is onacceptabel”, meent Vermeulen. “Dierenmishandeling is dierenmishandeling. Of de ‘nalatigheid’ nu opzettelijk is of niet. Dit dient te allen tijde zwaar bestraft te worden.”

